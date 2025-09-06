ТСН у соціальних мережах

Світ
3810
2 хв

Пасажирський автобус впав у прірву з 300-метрової висоти: багато загиблих

Автобус з туристами врізався в машину, втратив керування впав у прірву.

Олена Капнік
Пасажирський автобус впав у прірву на Шрі-Ланці.

Пасажирський автобус впав у прірву на Шрі-Ланці. / © Associated Press

На Шрі-Ланці 5 вересня пасажирський автобус злетів у прірву з 300-метрової скелі. Загинуло 15 осіб. Крім того, 16 пасажирів, серед яких п'ятеро дітей, отримали поранення.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на місцеву владу і поліцію

Аварія сталася увечері на гірській дорозі поблизу міста Веллавайя, яке за 280 км на схід від столиці Коломбо. За інформацією поліції, водій не впорався з керуванням, бо автобус рухався з високою швидкістю. Він влетів в інший транспортний засіб та огорожу дороги, а потім упав з обриву.

Один з пасажирів, що вижив, розповів, що за кілька хвилин до трагедії водій встиг попередити людей про можливе падіння: "Він кричав так голосно, як міг".

Зазначається, що в автобусі були жителі Шрі-Ланки, які вирушили в гори для відвідування чайних плантацій. Багато постраждалих були сім'ями з дітьми.

Зауважимо, що смертельні автобусні аварії є поширеним явищем у Шрі-Ланці. Особливо в гірських районах. Кількість ДТП велика через погано доглянуті та вузькі дороги, а також необережне водіння.

3810
