Пасажирський автобус злетів із мосту в річку: загинуло 18 осіб, десяток поранених (фото)
Причини аварії поки що не встановлені, рятувальні роботи ще досі тривають.
У районі Ель-Харраш, що в Алжирі внаслідок падіння пасажирського автобуса у річку щонайменше вісімнадцять людей загинули та десять отримали поранення.
Про це повідомляє видання qna.
За повідомленням Генерального директорату цивільної оборони Алжиру, автобус з’їхав із мосту та впав у річку Уед-ель-Харраш. Постраждалих негайно госпіталізували до місцевих лікарень, де їм надають всю необхідну медичну допомогу.
У заяві цивільної оборони зазначено, що рятувальні та аварійно-рятувальні роботи тривають, а на місце події прибули спеціальні служби, які намагаються витягти потерпілих і загиблих з ущелини. Місцеві ЗМІ повідомляють, що деякі жителі району кидалися в ущелину, намагаючись врятувати людей, які опинилися заблокованими всередині автобуса, ще до прибуття рятувальників.
Причини аварії поки що не встановлені. Представники цивільної оборони продовжують роботу з пошуку загиблих та евакуації постраждалих, забезпечуючи їх транспортування до медичних установ та надання необхідної допомоги на місці події.
