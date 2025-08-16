ТСН у соціальних мережах

Пасажирський автобус злетів із мосту в річку: загинуло 18 осіб, десяток поранених (фото)

Причини аварії поки що не встановлені, рятувальні роботи ще досі тривають.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Автобус впав у річку

Автобус впав у річку / © Associated Press

У районі Ель-Харраш, що в Алжирі внаслідок падіння пасажирського автобуса у річку щонайменше вісімнадцять людей загинули та десять отримали поранення.

Про це повідомляє видання qna.

За повідомленням Генерального директорату цивільної оборони Алжиру, автобус з’їхав із мосту та впав у річку Уед-ель-Харраш. Постраждалих негайно госпіталізували до місцевих лікарень, де їм надають всю необхідну медичну допомогу.

У заяві цивільної оборони зазначено, що рятувальні та аварійно-рятувальні роботи тривають, а на місце події прибули спеціальні служби, які намагаються витягти потерпілих і загиблих з ущелини. Місцеві ЗМІ повідомляють, що деякі жителі району кидалися в ущелину, намагаючись врятувати людей, які опинилися заблокованими всередині автобуса, ще до прибуття рятувальників.

В Алжирі автобус з’їхав із мосту та впав у річку Уед-ель-Харраш / © Associated Press

Причини аварії поки що не встановлені. Представники цивільної оборони продовжують роботу з пошуку загиблих та евакуації постраждалих, забезпечуючи їх транспортування до медичних установ та надання необхідної допомоги на місці події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на заході Непалу, у районі Сурхет пасажирський автобус впав з 150-метрової висоти, внаслідок чого загинули чотири людини, ще 30 отримали травми.

