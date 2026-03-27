Пасажирський автобус злетів у річку: багато загиблих, серед яких - діти (відео)

Автобус. / © Associated Press

В окрузі Раджбарі, що приблизно за 84 км від столиці Бангладешу Дакки, автобус впав у річку. У салоні перебувало близько 50 пасажирів. Щонайменше 26 людей загинуло, серед яких п’ять дітей.

Про це повідомив представник пожежної служби Деван Сохель Рана, пише Associated Press.

Місцева влада інформує, що автобус прямував із південно-західного району до столиці. Більшість пасажирів поверталися на роботу після святкування ісламського свята Ід. Аварія сталася, коли транспортний засіб намагався заїхати на пором. Автобус перекинувся і занурився в річку Падма на глибину майже 9 метрів.

У пожежній службі повідомили, що багато пасажирів після аварії змогли самостійно дісталися до безпечного місця. Втім, багато опинилося в пастці. Влада побоюється, що деякі пасажири можуть залишатися зниклими безвісти.

Представник пожежної служби Тальха бін Засім повідомив, що щонайменше 26 пасажирів загинули, і 22 з них були знайдені всередині затопленого автобуса. Серед них шість чоловіків, 11 жінок та п'ятеро дітей. Ще дві пасажирки померли після того, як їх врятували з річки

Рятувальні роботи проводили чотири підрозділи пожежної служби та 10 водолазів, а також рятувальний корабель, щоб підняти автобус. Проте сильна течія та дощі заважали рятувальним операціям.

Видання наголошує, що щороку в Бангладеш у дорожньо-транспортних пригодах гинуть тисячі людей.

Як повідомлялося, літак протаранив пожежну машину у Нью-Йорку. Авто пожежників перетинало злітно-посадкову смугу під час реагування на інший інцидент. Унаслідок зіткнення загинули обидва пілоти літака. За даними американських ЗМІ, двоє людей, які перебували у пожежній машині, дістали травми, але їхній стан не загрожує життю.