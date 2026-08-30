Пасажирський катамаран із сотнями людей перекинувся в морі: є загиблі та постраждалі (фото)

Пасажирський катамаран Фото kibrispostasi.

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Біля узбережжя Кіренії на Кіпрі перекинувся пасажирський катамаран компанії Filo Denizcilik. На борту перебували сотні людей. Повідомляється про загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє kibrispostasi.

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Евакуація пасажирів триває за допомогою човнів, швидкісних суден, автомобілів швидкої допомоги та гелікоптера. Людей, яких уже вдалося доставити на берег, передають медикам, після чого їх доправляють до лікарень.

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За даними міністра громадських робіт і транспорту Північного Кіпру Ерхана Ариклı, на борту перебували 259 пасажирів і 8 членів екіпажу. Водночас у перших повідомленнях зазначалося, що загальна кількість людей на судні могла становити 279 осіб.

Біля Кіренії сталася аварія пасажирського катамарана. На борту перебували 259 пасажирів і 8 членів екіпажу Фото: kibrispostasi.

Що сталося із судном

Катамаран ішов приблизно за 2–2,5 км від берега Кіренії, коли екіпаж виявив надходження води в носовій частині.

За попередньою інформацією, капітан спробував розвернути судно та повернутися до берега, однак зробити це не вдалося. Катамаран почав перекидатися.

Пасажирський катамаран перекинувся в морі Скрін відео kibrispostasi.

Після аварії до місця події направили катери берегової охорони та інші човни. До рятувальної операції також залучили гелікоптер. Допомогу пасажирам надають численні судна, які перебували неподалік.

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Кількість загиблих і постраждалих на цей момент офіційно не уточнюється. Також немає остаточної інформації про стан усіх людей, які перебували на борту.

Скрін відео kibrispostasi.

Усі лікарні та швидкі допомоги переведені в режим готовності

Після аварії на Кіпрі створили кризовий штаб, який координує рятувальну та медичну операції. На місці працюють державні структури, військові та рятувальні служби.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що необхідні заходи вжито в порту Кіренії, а також у державних і приватних лікарнях.

«Для забезпечення швидкого та ефективного надання першої допомоги та медичних послуг було вжито всіх необхідних заходів», — заявили у відомстві.

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До операції залучили максимальну кількість медичного персоналу. У порту та лікарнях підготували додаткові бригади на випадок надходження великої кількості постраждалих.

Прем’єр-міністр Північного Кіпру Унал Устель і міністр громадських робіт і транспорту Ерхан Ариклı прибули до місця події та контролюють перебіг рятувальної операції.

Рятувальні роботи та евакуація пасажирів тривають. Інформація про кількість загиблих і постраждалих уточнюється.

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