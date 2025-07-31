Літак до Амстердама потрапив в екстремальну ситуацію: 25 людей госпіталізовано

Пасажирський літак до Амстердама пережив надзвичайну подію / © dailymail.co.uk

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Пасажири рейсу Delta, що прямував із Солт-Лейк-Сіті до Амстердама, пережили жахливі хвилини, коли літак через сильну турбулентність різко впав з висоти понад 1500 футів. За даними сайту FlightAware, падіння відбулося за 85 секунд. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Міннеаполіса, внаслідок чого травмовано щонайменше 25 людей.

Про це повідомляє Daily Mail.

Пасажири розповіли, що їх підкинуло до стелі салону. Люди, які не були пристебнуті, отримали серйозні травми, включно з переломами ніг і ребер. За словами свідків, візки з напоями розбилися, а бортпровідників збило з ніг.

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«Я щойно бачив, як усе летить у повітрі», — розповів один із пасажирів, Джозеф Карбоун. Інша пасажирка, ЛіЕнн Клемент-Неш, зізналася, що в один момент їй здалося, що літак падає. На борту перебувало 275 пасажирів та 13 членів екіпажу.

Представники авіакомпанії Delta подякували рятувальникам за допомогу та заявили, що безпека пасажирів є їхнім головним пріоритетом.

Нагадаємо, справжній скандал розгорівся навколо авіакомпанії Spirit Airlines: пасажирка стверджує, що їй відмовили в посадці на рейс через її шорти. Однак авіаперевізник має свою версію подій, заявляючи, що причиною інциденту стала «деструктивна поведінка» жінки.