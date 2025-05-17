Пасажирський літак на висоті 10 000 м залишився без пілотів під час рейсу: як закінчився інцидент

Літак Lufthansa / © Associated Press

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Під час авіарейсу з німецького міста Франкфурта до іспанської Севільї літак авіакомпанії Lufthansa, на борту якого перебували 199 пасажирів і 6 членів екіпажу, на декілька хвилин залишився без пілотів.

Про це повідомляє видання Bild з посиланням на звіт іспанської комісії з розслідування авіакатастроф CIAIAC.

Форс-мажор трапився тоді, коли один з пілотів вийшов з кабіни, щоб сходити у вбиральню. У цей час другий пілот, який здавався здоровим і уважним, раптово знепритомнів.

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Система спостереження за польотом зафіксувала зміну напрямку руху, викликану посиленням тиску на педалі та активізацією перемикачів. За допомогою автопілота літак повернули на потрібний курс.

Однак, через 8 хвилин пілот, який повернувся із вбиральні, не зміг потрапити до кабіни і сісти за штурвал, оскільки двері були зачинені зсередини за вимогами безпеки.

На щастя, другий пілот за кілька хвилин прийшов до тями й відчинив двері. Командир взяв керування на себе й ухвалив рішення про екстрену посадку в аеропорту Мадрида.

Уся ця драматична історія відбулася на висоті 10 700 метрів та, на щастя, не призвела до фатальних наслідків.

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Згодом медики встановили, що раптова недієздатність другого пілота була симптомом неврологічного захворювання, яке не виявили під час обстежень. Сам він також скарг на здоров’я не мав.

Комісія дійшла висновку, що буде корисно, якщо у випадку, якщо один з пілотів залишає кабіну, з іншим залишається уповноважена особа.

Нагадаэмо, п’ятеро людей опинилися в болоті, що кишить крокодилами, в болівійській Амазонії після того, як пасажирський літак, у якому вони перебували, здійснив екстрене приземлення.