Пасажирський літак налякав військових: чому Німеччина підняла в небо свої винищувачі

Винищувачі перехопили пасажирський літак

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Під час польоту над Німеччиною пасажирський літак British Airways раптово перестав відповідати на виклики авіадиспетчерів. Екіпаж не виходив на зв’язок ані на основній, ані на резервній радіочастоті приблизно пів години. Через це німецькі військові підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon, аби перевірити, що відбувається на борту.

Про це пише LADbible.

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Чому винищувачі супроводжували пасажирський літак

Інцидент стався в суботу, 17 жовтня. Рейс прямував із Пафоса на Кіпрі до лондонського аеропорту Гітроу. Коли літак наближався до повітряного простору Німеччини, диспетчери втратили з ним радіозв’язок.

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Після перехоплення пілоти змогли зв’язатися з військовим літаком на аварійній частоті. За інформацією ЗМІ, екіпаж British Airways був збентежений ситуацією та попросив винищувачі триматися позаду, щоб не налякати пасажирів.

Однак військовим потрібно було оглянути кабіну пілотів, тому один із Eurofighter летів паралельно з пасажирським лайнером. Перевірка не виявила ознак терористичної загрози. Джерело видання припустило, що пілоти могли заснути, однак офіційно причину зникнення зв’язку не встановили.

Винищувачі супроводжували літак до кордону Німеччини. У British Airways заявили, що всі передбачені процедури для таких ситуацій було виконано. За даними видання, розслідування інциденту триває.

Подібний випадок уже траплявся

У лютому 2024 року британські винищувачі Typhoon також підняли за тривогою після втрати зв’язку з літаком Scandinavian Airlines, який прямував до Манчестера. Винищувачі перехопили борт і супроводжували його, а згодом зв’язок відновився. Причиною тоді назвали технічну несправність.

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Втрата радіозв’язку під час польоту не обов’язково означає небезпеку, однак диспетчери та військові реагують на такі випадки оперативно. Причиною можуть бути технічні проблеми або неправильно вибрана частота — але доки зв’язок не відновлено, ситуацію потрібно перевірити.

Інциденти з літаками — останні випадки

Лише за кілька днів до інциденту з British Airways, 13 жовтня, у Німеччині винищувачі Eurofighter перехопили літак Corendon Airlines, екіпаж якого подав сигнал про можливе захоплення повітряного судна. Після цього пілоти перестали відповідати на виклики, а військові супроводили літак до посадки. Перевірка не виявила загрози.

У серпні в Угорщині винищувачі Gripen перехопили викрадений легкомоторний літак, який прямував у бік атомної електростанції в Пакші. Повітряне судно виявили після того, як чоловік викрав його зі стоянки.

А в липні польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Після встановлення контакту борт змінив курс у бік Росії.

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