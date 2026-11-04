Пасажирський літак опинився в небезпеці: у небо терміново підняли бойовий винищувач

Пасажири / © Pixabay

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Пасажирський літак Wizz Air, що летів із Лондона до Софії, екстрено сів у Будапешті через загрозу вибуху. У повітрі його супроводив військовий винищувач, а в аеропорту провели перевірку безпеки.

Про це повідомляє PEOPLE.

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Зазначається, що 2 листопада, рейс Wizz Air 4302 вилетів із лондонського аеропорту Лутон о 8:33 і прямував до Софії. Через загрозу замінування пілот змінив маршрут і о 12:09 екстрено приземлився в аеропорту Будапешта.

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Для захисту пасажирів Угорщина підняла в повітря винищувач. Міністр оборони країни Ромулус Рузін-Сенді повідомив у соцмережах, що військовий літак Gripen злетів за лічені хвилини та супроводив пасажирський лайнер.

Після посадки літак спрямували на окрему стоянку, де фахівці оглянули борт і пасажирів. Речник Wizz Air повідомив BBC, що перевірку «завершено, і нічого не виявлено». У компанії додали, що вони «повністю співпрацюють з владою», а безпека пасажирів та екіпажу «залишається головним пріоритетом».

Після перевірки літак повернувся на базу, а розслідуванням справи зайнялася поліція. Досі невідомо, звідки надійшло повідомлення про загрозу — з борту чи із землі. Міністр оборони Ромулус Рузін-Сенді у соцмережах відзначив оперативність військових, наголосивши, що вони довели свою здатність швидко реагувати та захищати повітряний простір Угорщини.

Цей випадок став частиною хвилі фальшивих мінувань. За даними Reuters, наступного дня, у вівторок, загрози вибуху отримали ще щонайменше сім європейських рейсів (зокрема до Мурсії, Рима, Софії та Варшави) і один круїзний лайнер.

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«Відсутність чіткого цільового штату, авіакомпанії чи маршруту свідчить про те, що метою є загальне порушення авіаційних операцій», — зазначив налітик із питань авіаційних ризиків компанії Osprey Flight Solutions Ріс Джонс.

Як повідомляє The Guardian, усі літаки безпечно приземлилися, а під час оглядів вибухівки не знайшли. Видання PEOPLE додає, що авіакомпанія Wizz Air не одразу відповіла на їхній запит про коментар.

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