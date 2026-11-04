ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
550
Час на прочитання
2 хв

Пасажирський літак опинився в небезпеці: у небо терміново підняли бойовий винищувач

Угорщина підняла винищувач через загрозу вибуху на літаку Wizz Air.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пасажири

Пасажири / © Pixabay

Пасажирський літак Wizz Air, що летів із Лондона до Софії, екстрено сів у Будапешті через загрозу вибуху. У повітрі його супроводив військовий винищувач, а в аеропорту провели перевірку безпеки.

Про це повідомляє PEOPLE.

Зазначається, що 2 листопада, рейс Wizz Air 4302 вилетів із лондонського аеропорту Лутон о 8:33 і прямував до Софії. Через загрозу замінування пілот змінив маршрут і о 12:09 екстрено приземлився в аеропорту Будапешта.

Для захисту пасажирів Угорщина підняла в повітря винищувач. Міністр оборони країни Ромулус Рузін-Сенді повідомив у соцмережах, що військовий літак Gripen злетів за лічені хвилини та супроводив пасажирський лайнер.

Після посадки літак спрямували на окрему стоянку, де фахівці оглянули борт і пасажирів. Речник Wizz Air повідомив BBC, що перевірку «завершено, і нічого не виявлено». У компанії додали, що вони «повністю співпрацюють з владою», а безпека пасажирів та екіпажу «залишається головним пріоритетом».

Після перевірки літак повернувся на базу, а розслідуванням справи зайнялася поліція. Досі невідомо, звідки надійшло повідомлення про загрозу — з борту чи із землі. Міністр оборони Ромулус Рузін-Сенді у соцмережах відзначив оперативність військових, наголосивши, що вони довели свою здатність швидко реагувати та захищати повітряний простір Угорщини.

Цей випадок став частиною хвилі фальшивих мінувань. За даними Reuters, наступного дня, у вівторок, загрози вибуху отримали ще щонайменше сім європейських рейсів (зокрема до Мурсії, Рима, Софії та Варшави) і один круїзний лайнер.

«Відсутність чіткого цільового штату, авіакомпанії чи маршруту свідчить про те, що метою є загальне порушення авіаційних операцій», — зазначив налітик із питань авіаційних ризиків компанії Osprey Flight Solutions Ріс Джонс.

Як повідомляє The Guardian, усі літаки безпечно приземлилися, а під час оглядів вибухівки не знайшли. Видання PEOPLE додає, що авіакомпанія Wizz Air не одразу відповіла на їхній запит про коментар.

Нагадаємо, у Польщі затримали грузина, якого звинувачують у сексуальному насильстві в літаку. За це чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie