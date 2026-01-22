Пасажирський потяг врізався у будівельний кран: є постраждалі

Залізнична аварія в Іспанії / © із соцмереж

У четвер, 22 січня, на південному сході Іспанії приміський пасажирський поїзд зіткнувся з будівельним краном. Це вже четверта залізнична аварія в країні менш ніж за тиждень.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на екстрені служби країни.

За словами представників влади, в аварії поблизу портового міста Картахена в регіоні Мурсія четверо людей отримали травми, одного постраждалого госпіталізували у важкому стані.

Іспанський залізничний оператор Adif повідомив на платформі X, що рух на цій лінії було перервано через виїзд на колію крана, який не належав до сфери діяльності залізниці, не надавши додаткових подробиць.

Аварія сталася невдовзі після смертельного зіткнення двох швидкісних поїздів у неділю в південному регіоні Андалусії, в результаті якого загинуло щонайменше 43 людини, та ще однієї залізничної аварії в Каталонії у вівторок, в якій загинув машиніст поїзда та четверо пасажирів зазнали поранень.

Головна профспілка машиністів поїздів оголосила загальнонаціональний страйк через порушення стандартів безпеки після того, як того ж дня, у вівторок, у північно-східному регіоні Каталонія сталася друга аварія.

Нагадаємо, минулого тижня на північному сході Таїланду поїзд зійшов з рейок після того, як будівельний кран упав на три його вагони, внаслідок чого загинуло щонайменше 19 людей і близько 80 отримали поранення.