Світ
1001
2 хв

Пасажирський потяг зіткнувся з цистерною і зійшов з рейок: є загиблі та постраждалі (фото)

Евакуйовано десятки людей, серед яких близько 20 дітей, деяких пасажирів несли поліцейські, оскільки вони не могли самостійно вибратися з поїзда.

Наталія Магдик
Аварія потягу

Аварія потягу / © dailymail.co.uk

У Данії пасажирський потяг зійшов з рейок після того, як врізався у цистерну на переїзді. За попередньою інформацією, одна людина загинула, кілька — отримали поранення.

Про це пише видання Daily Mail.

Інцидент стався на ділянці між Тінглевом та Кліплевом, коли потяг, що прямував з Копенгагена до Сондеборга через Фредеріцію, зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді. Загальна кількість пасажирів у поїзді становила близько 95 осіб.

Наразі точно не відомо, скільки людей постраждали та з якої причини потяг зійшов з рейок. Поліція задіяла собак та дрони для проведення розслідування. За даними TV2, два вагони потяга зійшли з рейок.

Тоні Біспесков, керівник інформаційного відділу датської державної залізниці DSB, повідомив TV2: «Ми створили кризову групу. Маємо інцидент із потягом, який, ймовірно, врізався у цистерну».

Поліція Південної та Південної Ютландії додала, що наразі відомо про одну загиблу особу. Канал Banedanmark у Twitter (X) повідомив: «Відбулося сходження з рейок потяга на ділянці між Тінглевом та Кліплевом після зіткнення з транспортним засобом на переїзді».

/ © dailymail.co.uk

© dailymail.co.uk

DSB повідомила, що після інциденту всі поїздки між містами Кліплев та Тінглев, неподалік кордону з Німеччиною, скасовані до кінця сьогоднішнього дня та на весь наступний день, суботу. «Ми працюємо над організацією автобусів замість потягів на цьому маршруті», — додали у компанії.

/ © dailymail.co.uk

© dailymail.co.uk

Мешканцям і пасажирам радять слідкувати за оновленнями від місцевої влади щодо безпеки та змін у русі транспорту.

Очевидці описують страшні сцени після аварії. Джонні Баллінг Нільсен, який знаходився неподалік, розповів BT: «Ми почули гучний удар. Незабаром з’явився дивний металевий запах. Слухали сирени і бачили, що відбувається».

Згідно з даними Flightradar, два медичних вертольоти з Орхуса прибули на місце події та направилися до лікарні у Фленсбурзі.

За інформацією Jydske Vestkysten, близько кількох десятків людей, серед яких близько 20 дітей, було евакуйовано з потяга. Багато з них були брудними та загорнуті у пожежні ковдри та перев’язки. Деякі могли ходити самостійно, інші — їх несли поліцейські.

Пасажири, які їхали з Родекро до Грастена, розповіли місцевим журналістам: «Потяг просто перекинувся, і нам довелося вибиратися самостійно. Ми не знаємо, що сталося».

Поліція Південної Ютландії закликала людей триматися подалі від місця події: «Нам потрібен спокій, а сторонні особи повинні залишатися на відстані. Додаткову інформацію ми надамо через пресрелізи».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 27 липня поблизу Рідлінгена в Баден-Вюртемберзі з рейок зійшов регіональний потяг маршруту Ройтлінген — Ульм. У вагонах перебували понад 100 пасажирів. Серед постраждалих були українці.

