Пасажирський потяг зіткнувся з вантажним: 8 осіб загинули, 17 - у важкому стані (фото, відео)

Аварія у Індії

У місті Біласпур, штат Чхаттісгарх, Індія, пасажирський поїзд MEMU зіткнувся з вантажним поїздом, унаслідок чого загинули восьмеро людей, ще понад десять отримали поранення. Рятувальні операції тривають, причини інциденту розслідуються.

Про це повідомляє Hindustan Times.

За даними місцевої залізничної адміністрації, аварія сталася близько 16:00 за місцевим часом поблизу станції Біласпур. Пасажирський поїзд, ймовірно, проігнорував червоний сигнал і врізався у вантажний склад, що стояв на колії.

За словами заступника голови уряду штату Чхаттісгарх, кількість загиблих наразі становить вісім осіб, двоє пасажирів залишаються у завалах. Постраждалих госпіталізовано, троє з них у критичному стані.

Місцева поліція та Національні сили реагування на катастрофи (NDRF) активно проводять рятувальні роботи. Залізнична адміністрація повідомила про надання всебічної допомоги постраждалим і їхнім родинам.

Головний міністр штату Вішну Део Саї заявив, що влада контролює ситуацію та забезпечує всі необхідні ресурси для надання медичної допомоги.

Постраждалі повідомляють, що під час удару деякі пасажири опинилися заблокованими під сидіннями. В однієї з постраждалих жінок була зафіксована травма ноги, яку довелося госпіталізувати.

Міністерство залізниць Індії оголосило про виділення компенсації для сімей загиблих — 10 лакхів рупій, для тяжко поранених — 5 лакхів, для тих, хто отримав легкі травми — 1 лакх рупій. Також встановлено гарячі лінії для родичів постраждалих.

Проведено попереднє розслідування, яке вказує на перевищення пасажирським поїздом червоного сигналу як можливу причину зіткнення. Остаточні висновки будуть зроблені після детальної перевірки Комісаром з безпеки залізниць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Словаччині під селом Яблонов-над-Турньоу в районі Рожняви зіткнулися два потяги, внаслідок чого щонайменше 100 людей отримали поранення.