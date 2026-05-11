Пасажири лайнера з хантавірусом порушили карантинні правила: з’явилися нові подробиці (фото)

Пасажирів висаджують з круїзного судна MV Hondius ураженого хантавірусом / © Associated Press

Реклама

На Канарських островах пасажири судна Hondius почали порушувати карантин, попри спалах небезпечного хантавірусу на борту. Деяких туристів і навіть медика бачили без масок одразу після того, як корабель пришвартувався в Іспанії.

Про це повідомили видання Daily star.

Порушення карантину та реакція ВООЗ

Журналісти зафіксували, як один із пасажирів зняв маску в автобусі, а інший тримав її на вусі під час евакуації. Також повідомляється, що іспанський медик зняв засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) просто посеред громадського місця.

Реклама

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, коментуючи ситуацію, закликав зважати на вік пасажирів.

«Я також бачив це на фотографії [пасажира без маска]. [Маска] висіла у нього на вухах. Знаєте, так багато з цих пасажирів — літні люди, і ви можете уявити, наскільки це може бути незручно, особливо коли у вас маски FFP2», — зазначив очільник організації.

Пасажири лайнера з хантавірусом порушили масковий режим. / © соцмережі

Він також додав, що симптоми у літніх людей не завжди свідчать про хантавірус.

«Багато з них — люди похилого віку, і в них є багато інших хронічних захворювань. З ними можуть бути пов’язані симптоми. Тож якщо є симптоми, це не означає, що це пов’язано з гантівірусом», — зазначив представник організації.

Реклама

Попри заспокійливі заяви ВООЗ, небезпека залишається реальною. Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що в одного з евакуйованих французів симптоми хвороби проявилися прямо під час перельоту до Парижа. Через це п’ятьох громадян Франції негайно ізолювали.

Пасажири лайнера з хантавірусом порушили масковий режим. / © соцмережі

Занепокоєння місцевих жителів

Мешканці Тенерифе побоюються повторення сценарію пандемії COVID-19. Місцевий медичний персонал висловлює тривогу через можливу відсутність суворих протоколів.

«Я подумала: „Чому ми?“ Усіх лякатиме невизначеність ситуації. Це повертає спогади про пандемію Covid-19. Тоді нам було жахливо в лікарні. Я людина і розумію, що ми всі могли бути на тому круїзному лайнері, але мають бути якісь протоколи», — зазначила медсестра реанімації Девід Ернандес.

Користувачі соцмереж також розкритикували поблажливість ВООЗ, зауваживши, що дискомфорт від маски не є виправданням, коли йдеться про загрозу смертельної хвороби. Наразі понад 90 відпочивальників із судна Hondius уже повернулися до своїх країн, де перебуватимуть під наглядом медиків.

Реклама

Хантавірус — останні новини

Нагадаємо, на круїзному лайнері MV Hondius зафіксували спалах смертельного хантавірусу. Четверо українців з екіпажу залишаться на борту до прибуття судна до Нідерландів.

Попри це загроза наблизилася до кордонів України: у сусідній Польщі запроваджено санітарний нагляд за особою, яка контактувала з пасажиркою лайнера.

Також чіткого протоколу лікування хантавірусів, які зазвичай переносять гризуни, не існує, як і немає широкодоступних вакцин від них. Тому у лікарів на круїзному лайнері MV Hondius були дуже обмежені можливості, аби врятувати тих, хто заразився.

Хантавірус — це група вірусів, переносниками яких є гризуни. Більшість різновидів не передаються від людини до людини, проте це можливо у разі появи андського штаму, який виявили в кількох пасажирів нідерландського круїзного судна.

Реклама

Новини партнерів