Пасажири опинилися в пастці, намагаючись вилетіти з Дубая

Аеропорт Дубая / © Associated Press

У суботу, 7 березня, над міжнародним аеропортом Дубая (ОАЕ), одним із найзавантаженіших у світі, пролунав гучний вибух. Пасажирам рейсів, які готувалися до вильоту, наказали вийти з літаків.

Про це повідомляє Daily Mail.

Через атаку іранських безпілотників вперше від початку війни на Близькому Сході усі рейси були призупинені, а термінали евакуйовані.

Така ситуація змусила багатьох пасажирів намагатися знайти інший спосіб виїхати з ОАЕ.

Emirates, найбільша авіакомпанія на Близькому Сході, оголосила про призупинення всіх рейсів до Дубая та з нього до подальшого повідомлення.

«Ми рекомендуємо вам не їхати до аеропорту!» — йдеться у заяві авіакомпанії на X.

Повідомлення про вибухи поблизу аеропорту надійшли близько 8:00 ранку за місцевим часом (6:00 за Києвом). Поліцейські машини заблокували всі в’їзди до аеропорту, що спричинило хаос на дорогах.

Згодом стало відомо, що під час атак з боку Ірану над аеропортом Дубая сталося повітряне перехоплення.

Поруч із місцем події спостерігалася пожежа. Після того, як пролунав потужний вибух в повітря здійнялися густі клуби диму.

Свідки повідомляють, що було два місця, куди в аеропорту впали уламки від дронів, піднявши величезну хмару диму та пилу.

Один з них, неподалік від терміналу, вдарився об стіну пасажирського проходу, і те, що ніхто не постраждав, було дивом.

Влада Дубая поспішила заявити, що в аеропорту «не було жодного інциденту», але підтвердила успішне перехоплення дрона, додавши, що при цьому ніхто не постраждав.

Від того часу аеропорт частково відновив роботу.

Атаки Ірану 7 березня: де лунали вибухи

Інші гучні вибухи того дня було чути за 30 миль уздовж узбережжя в Рас-ель-Хаймі.

Іран завдав серії шалених ударів по всьому Близькому Сходу, здійснюючи напади на Ірак, Катар, Саудівську Аравію та Ізраїль.

Зокрема, безпілотники завдали ударів по нафтових об’єктах та аеропортах в Іраку, тоді як війська під керівництвом США відбили кілька потенційних атак на курдське місто Ербіль на тлі попереджень про можливі напади на готелі.

Мережа шиїтських угруповань, що підтримується Іраном, «Ісламський опір в Іраку», заявила, що здійснила напад на військову базу США поблизу аеропорту Багдада «у відповідь» на смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, якого вбили минулої суботи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив, що Іран сьогодні, 7 березня, зазнає «дуже сильного» удару, якщо режим не здасться.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан перепросив за удари по сусідніх країнах, але водночас відхилив можливість капітуляції Тегерану.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив міністрів закордонних справ арабських країн, що війна проти Ірану, як очікується, триватиме ще кілька тижнів.