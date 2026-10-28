Пасажири продали усе заради життя на лайнері, а їх вигнали: чому зупинився «нескінченний» круїз

Пасажирам наказали покинути борт у Камбоджі

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Пасажирам наказали покинути «нескінченний» світовий круїз після того, як вони продали все своє майно, щоб жити на борту. Розкішний круїзний лайнер, який пропонує людям можливість постійно жити в морі, несподівано зупинився в Камбоджі.

Про це пише LADbible.

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«Нескінченний круїз», що пропонує можливість жити на борту корабля, подорожуючи світом, зупинили у Камбоджі через зростання цін на паливо.

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Villa Vie Residences продавала постійні каюти на борту свого судна Odyssey на 509 кают за ціною від 119 999 доларів США до 349 999 доларів США. Також пропонували варіанти оренди, включаючи оренду з правом викупу та трирічний термін.

«Нескінченний» круїз пропонував незвичайну можливість для людей зробити круїз своїм домом під час подорожей та навколосвітньої подорожі. Він мав зробити зупинки у понад 400 портах, що займе близько трьох з половиною років, щоб обійти земну кулю, перш ніж знову вирушити в дорогу.

Розкішний круїз мав власну палубу з басейном, спа-центр на борту, ресторан, бар та майданчик для піклболу, а також пропонував екскурсії та кулінарні майстер-класи.

Розкішне судно Odyssey

Кілька мешканців заявили, що перебування на борту круїзного судна насправді виходить дешевшим, ніж життя на суші. Анджела та Стів розповідали, що витрачають в середньому лише 47,16 доларів на день.

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Водночас подружжя Ренді, 66 років, та Кіт Кассінгем, 71 рік, які продали все своє майно, зокрема, будинок у Колорадо, щоб жити на борту Odyssey, ще в січні заявили, що не планують колись покидати його.

Ренді сказав: «Я не зійду з цього корабля живим. Ми спроєктували та побудували будинок, який був домівкою нашої мрії. Я очікував, що там помру. Але доля мала для нас інший план».

Однак наразі їхня подорож добігла кінця, оскільки Villa Vie Residences 27 жовтня оголосила, що «призупинила діяльність у Камбоджі, оскільки компанія працює над розв’язанням проблеми надзвичайного зростання цін на паливо та оцінює альтернативи реструктуризації та рекапіталізації».

Компанія заявила, що її витрати на паливо зросли з історичного середнього показника в 1800 доларів США за каюту до приблизно 6000–8000 доларів США у деяких частинах Азії.

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«Компанія не може просто перекладати таке масштабне зростання на мешканців. Отриманий дефіцит створив нестійкий фінансовий тиск на її поточну операційну модель», – йдеться у прес-релізі.

Компанія заявила, що наразі працює зі своїми мешканцями, щоб «координувати висадку та визначити тимчасові умови проживання».

Компанія визнає, що це «важкий та деструктивний період для мешканців, членів екіпажу та співробітників, і працює над підтримкою постраждалих у міру розробки планів».

Речник Villa Vie Residences заявив: «З початку конфлікту наприкінці лютого ми вжили значних заходів для зменшення споживання палива, включаючи уповільнення маршруту та проведення більшого часу в порту».

За його словами, цих заходів було недостатньо, щоб компенсувати надзвичайне зростання витрат на паливо, тому вони не змогли продовжувати нести операційні збитки, що виникли в результаті цього. Перекладання повного збільшення витрат на мешканців не є реалістичним рішенням.

«Зараз ми зосереджені на підтримці мешканців, екіпажу та співробітників, поки ми працюємо над реструктуризацією та рекапіталізацією протягом наступних 60 днів. Ця робота триває, і результат не гарантований», — зауважили у Villa Vie Residences.

Вони додали, що компанія продовжує оцінювати потенційні шляхи розвитку, але жодне фінансування чи угода ще не завершені.

Нагадаємо, що п’ятдесятидворічна мандрівниця Ліббі Ром три роки не сходить з круїзного лайнера Sky Princess. Жінка мандрує океанами вже понад три роки і здобула найвищий елітний статус лояльності, який надає їй доступ до унікальних безкоштовних послуг.

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