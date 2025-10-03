Дівчина загинула у ДТП через несправні двері Cybertruck: подробиці

Cybertruck / © insideevs.com

У Каліфорнії родина 19-річної Крісті Цукахари, яка загинула в аварії за участю електропікапа Tesla Cybertruck минулої осені, подала позов проти виробника автомобілів.

Про це пише видання The Guardian.

Трагедія сталася у тихому містечку П’єдмонт під час візиту дівчини до родини на День подяки: автомобіль на великій швидкості врізався в дерево та загорівся, всередині перебували чотири пасажири, і лише одному вдалося вижити.

Позов, поданий у Вищому суді округу Аламеда, вказує на те, що Крістина загинула не через сам удар, а через неможливість вибратися з палаючого авто. Коли через пожежу відключилася електрика, двері заблокувалися. Зсередини вихід через задні двері можливий лише через спеціальний трос, захований під кишенею дверного відсіку, а ззовні через запірні механізми та розташування ручок рятувальники не могли швидко проникнути всередину.

Адвокат родини, Роджер Дрейєр, заявив: «Конструкція цього автомобіля підвела Крістіну. Не було доступного механічного чи аварійного способу покинути машину».

Дверні ручки Tesla, які є «фірмовою» особливістю Cybertruck та гордістю Ілона Маска, розроблені для більш гладкого та обтічного вигляду авто. Проте їх конструкція вже неодноразово ставала предметом критики експертів з безпеки та знаходиться під розслідуванням Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США.

Позов також стверджує, що Tesla отримувала численні попередження про ризик потрапляння в пастку через електронні двері. Раніше власники та очевидці фіксували випадки, коли після аварій пасажири не могли вибратися через відключення електрики і займання автомобіля.

Крім того, родина Цукахари подала позов і проти майна водія Сорена Діксона, який, за даними судово-медичної експертизи, на момент аварії перебував під впливом алкоголю та наркотиків. Він також загинув у ДТП.

Очевидець, який слідував за Cybertruck у іншому автомобілі, намагався врятувати пасажирів, розбивши вікно. Йому вдалося витягти одного пасажира, проте Крістина загинула від диму та опіків, не маючи можливості вибратися.

Батьки дівчини підкреслили: «Її смерть була запобіжною. Вона була жива після аварії, кликала на допомогу, але не змогла вийти».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Tesla відкликає 46 096 одиниць автомобілів Cybertruck у США. Причиною є дефект зовнішньої панелі, яка може відірватися під час руху.