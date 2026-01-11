Пасажири "Укрзалізниці" застрягли в Польщі: людей кинули на морозі просто неба

Пасажири «Укрзалізниці» застрягли в Польщі

Реклама

Спроба залізничників перевезти нелегальний товар обернулася справжнім випробуванням для десятків українців, які прямували до Польщі. Через затримку рейсу замість вчасної пересадки пасажири опинилися сам на сам із нічним морозом у місті Хелм на українсько-польському кордоні

Про інцидент повідомив колишній співробітник «Укрзалізниці», а нині військовослужбовець ЗСУ Олександр Рудоманов, посилаючись на скарги користувачів у Facebook.

150 блоків цигарок і зірваний графік

За інформацією однієї з пасажирок, подія сталася сьогодні, 10 січня 2026 року. Потяг №119 сполученням Дніпро — Хелм було затримано на кордоні польськими митниками.

Реклама

Причина — у персоналу поїзда виявили партію контрабанди: приблизно 150 блоків цигарок.

Оформлення порушення та затримка тривали близько 3 годин. Це стало критичним для графіку руху.

«Вокзалу в Хелмі немає»

Через затримку пасажири не встигли на останній потяг до Варшави, який відправляється о 18:28. Наступний рейс заплановано лише на 5 ранку.

Ситуацію ускладнюють погодні умови та інфраструктура:

Реклама

У Хелмі немає повноцінного приміщення вокзалу, де можна було б перечекати ніч.

Температура повітря опустилася до -11 градусів морозу.

«З пасажирами не комунікують. Чи вина це перевізника? Що робити пасажирам?» — риторично запитує автор допису.

Наразі «Укрзалізниця» офіційно не прокоментувала інцидент та не повідомила, чи буде організовано трансфер або розміщення для людей, які застрягли в Польщі з вини співробітника УЗ.