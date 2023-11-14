Пашинян сказав Лукашенку, що не приїде до Мінська на сесію ОДКБ — у Кремлі відреагували

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що не приїде до Мінська 23 листопада на сесію ОДКБ. Тож Вірменія вперше відмовилася брати участь у сесії Організації договору про колективну безпеку.

Про це повідомили у пресслужбі уряду Вірменії із посиланням на прем'єр-міністра країни, який говорив телефоном із самопроголошеним очільником Білорусі.

Вірменія вперше від 2009 року, коли почали проводити ці сесії, пропустить захід ОДКБ.

Прем'єр-міністр Пашинян повідомив президента Білорусі, що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери по ОДКБ з розумінням поставиться до цього рішення.

"Прем'єр-міністр Пашинян поінформував президента Білорусі, що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери по ОДКБ зрозуміють це рішення", - йдеться в повідомленні.

Як відреагували у Москві

Судячи із заяви прессекретаря очільника Кремля Володимира Путіна Дмитра Пєскова, там рішення Вірменії стало несподіванкою

"Якщо це дійсно так, то можна пошкодувати... ОДКБ все одно зберігає свою актуальність", - сказав Пєсков.

Додамо, що у жовтні 2023-го Володимир Путін говорив теблефоном з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і заявив, що готовий відвідати країну.

Водночас президент Вірменії Вардан Хачатурян офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, відповідно до якого країна зобов'язалася виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду, зокрема, заарештувати диктатора Путіна.

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