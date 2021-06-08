Пашинян запропонував обміняти свого сина на вірменських військовополонених в Азербайджані

Син політика Ашот Пашинян заявив, що готовий стати заручником заради цієї мети.

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян готовий обміняти свого сина на полонених вірменських військових, які перебувають в Азербайджані.

Про це повідомляє "Sputnik. Вірменія".

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До цього Пашиняна закликав експрезидент Вірменії, керівник Республіканської партії Серж Саргсян.

"Кажу (президенту Азербайджану) Алієву офіційно: пропоную сина в обмін на всіх полонених", — заявив в.о прем'єра.

Син політика Ашот Пашинян заявив, що готовий стати заручником заради цієї мети.

"Я готовий відправитися в Азербайджан в статусі заручника або в будь-якому іншому статусі з умовою повернення військовополонених. Завжди був готовий і готовий зараз", — написав він у Facebook.

Ашот Пашинян / Ашот Пашинян

Азербайджанська сторона поки не відреагувала на цю ініціативу.

Зазначимо, що дострокові парламентські вибори в Вірменії призначені на 20 червня. У зв'язку з їх проведенням Пашинян офіційно покинув пост прем'єр-міністра. Передвиборна кампанія офіційно стартує 7 червня.

Як повідомлялося, в ніч на 27 травня шість вірменських військовослужбовців були знешкоджені і взяті в полон збройними силами Азербайджану.

Нагадаємо, бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року.

9 листопада було прийнято угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни з 10 листопада. У Нагірному Карабаху було розгорнуто російський миротворчий контингент.

У травні між Вірменією і Азербайджаном спалахнуло нове загострення.

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