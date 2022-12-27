Пашинян звинуватив Путіна і його "миротворців" у бездіяльності через події у Карабасі

Лачинський коридор, який сполучає Вірменію і її сателіта Нагорний Карабах, заблокований азербайджанцями. Росіяни обіцяли, що триматимуть його під контролем для Вірменії.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у розмові з російським диктатором Володимиром Путіним звинуватив у бездіяльності російських "миротворців" у Нагорному Карабасі.

Про це Пашинян сказав у рамках неформального саміту лідерів СНД у Санкт-Петербурзі.

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"Найоперативніше питання – криза, яка є у Лачинському коридорі. Вже майже 20 днів Лачинський коридор перекрито. Це зона відповідальності російських миротворців у Нагірному Карабаху", – зазначив вірменський прем'єр.

Пашинян нагадав Путіну, що згідно з тристоронньою заявою президентів РФ, Азербайджану та прем'єр-міністра Вірменії, Лачинський коридор має бути під контролем російських миротворців.

"Республіка Азербайджан гарантувала безперешкодний проїзд пасажирів, вантажів Лачинським коридором. Нині ж виходить, що Лачинський коридор не під контролем російських миротворців. Звичайно, хотілося б обговорювати цю ситуацію", – додав вірменський прем'єр.

Чому для Вірменії важливий Лачинський коридор

Лачинський коридор (шириною 5 км) – єдина дорога, що сполучає Вірменію і її сателіта Нагорний Карабах. Від 26 серпня 2022 коридор перейшов під контроль Азербайджану

12 грудня Лачинський коридор закрили для проїзду через протест громадян Азербайджану. Пашинян вже тоді звинувачував російських миротворців у невиконанні своїх обов'язків.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває ще з 1990-х років. Бойові дії на кордоні двох країн вкотре спалахнули 13 вересня цього року. Єреван звинуватив Баку в обстрілах південно-східного кордону, а Азербайджан, у свою чергу, заявив, що вірменські військові мінували шляхи постачання.

Російський так званий "миротворчий контингент" з'явився в Нагорному Карабасі після угоди про припинення вогню 9 листопада 2020 року, підписаної лідерами Азербайджану, Вірменії та Росії. Контингент розміщено вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху та вздовж Лачинського коридору.

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