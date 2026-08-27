Пашинян поставив крапку у відносинах із РФ: як змінилася позиція Вірменії

Пашинян / © Associated Press

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Уряд Вірменії змінив формулювання щодо відносин із Росією у своїй програмі на 2026–2031 роки. Єреван більше не визначає Москву як стратегічного партнера.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час пресбрифінгу в Єревані 27 серпня, повідомляє Deutsche Welle.

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За словами Пашиняна, після подій вересня 2022 року є підстави відмовитися від визначення Росії як стратегічного партнера.

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«Якщо зараз ми напишемо у програмі уряду "стратегічне партнерство", ви запитаєте, чому Росія та ОДКБ у вересні 2022 року не виконали своїх зобов'язань у сфері безпеки», — заявив вірменський прем'єр.

У новій урядовій програмі йдеться, що Вірменія продовжить діалог із Росією щодо взаємовигідного багатогалузевого співробітництва. Водночас Єреван планує розвивати ці відносини з урахуванням нових умов у регіоні, збалансованої зовнішньої політики та встановлення миру.

Пашинян раніше називав трансформацію відносин між Вірменією та Росією «природним процесом», зважаючи на встановлення миру між Єреваном і Баку.

Чому Вірменія змінила підхід до Росії

У вересні 2022 року Азербайджанські війська атакували позиції Вірменії та просунулися на її територію в районі Джермука. За даними вірменської сторони, азербайджанські військові зайшли приблизно на 7,5 км углиб території країни.

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Єреван звертався по допомогу до Росії та Організації Договору про колективну безпеку, однак, за словами вірменської влади, Москва та ОДКБ не виконали зобов'язань щодо гарантування безпеки Вірменії.

На цьому тлі відносини між Єреваном і Москвою останніми роками суттєво погіршилися.

Раніше Пашинян заявив, що Вірменія готується подати заявку на вступ до ЄС. Після відповіді Брюсселя Єреван планує провести референдум щодо членства. Пашинян наголосив, що Вірменії потрібні альтернативи у зовнішній політиці для збереження незалежності та суверенітету. У Єврокомісії заявили, що Вірменія нині ближча до ЄС, ніж будь-коли.

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