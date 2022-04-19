Паски прикрашають літерою Z: рашизм в Росії торкнувся навіть Великодня (фото)

Ймовірно, цього року росіяни прикрашатимуть крашанки танками.

В Росії продають паски, прикрашені головним символом рашизму - білою літерою Z на зеленій глазурі.

Фото вітрини магазину "Чайка" у місті Шадринськ Курганської області опублікував російський Telegram-канал.

"І, напевно, ще освятять. Втім, у нас є храм Міноборони, що там паски", - йдеться під знімком.

Ймовірно, цього року росіяни прикрашатимуть крашанки танками.

Нагадаємо, рашизм тепер має свою офіційну сторінку на Вікіпедії. У всесвітньовідомій онлайн-енциклопедії він тлумачиться як офіційна політична ідеологія владного режиму Російської Федерації.

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