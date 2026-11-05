Паспорт РФ став проблемою у Казахстані, Грузії та Вірменії: що змінилося

Дружні до Москви країни посилюють обмеження для росіян: що повідомила розвідка / © УНІАН

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Громадяни РФ стрімко втрачають можливість купувати нерухомість та автомобілі навіть у традиційно «дружніх» для Москви країнах. Пострадянські країни масово відмовляють росіянам у фінансових та майнових операціях через загрозу потрапити під вторинні західні санкції.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

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За інформацією розвідки колишні республіки СРСР все частіше відмовляють росіянам через ризики потрапити під вторинні міжнародні санкції.

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«Йдеться, зокрема, про купівлю авто та нерухомості — звична для громадян РФ схема з оформленням покупок на „місцевого товариша“ стає недоступною для учасників», — зазначають у СЗР.

Так, у Казахстані автодилери Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan і Lexus масово відмовляють покупцям із російськими паспортами. В першу чергу тому, що через вторинні західні санкції вони можуть втратити вигідні контракти в майбутньому.

Схожі обмеження для росіян запроваджують і в Грузії, де проблеми виникають на ринку нерухомості. За інформацією української розвідки, міністерство юстиції країни видало банкам негласні вказівки блокувати великі угоди за участю росіян без пояснення причин.

Фінансові регулятори Казахстану, Киргизстану й Вірменії за рекомендаціями західних партнерів запроваджують автоматичну систему відстеження перепродажів. Ця процедура руйнує улюблену росіянами схему обходу санкцій, коли купівля авто чи комерційної нерухомості оформлювалася на місцевого жителя, а потім переписувалася на покупця із РФ. Нова система моніторингу дозволить місцевим банкам під час підготовки «швидкої угоди» з перепродажу одразу блокувати рахунки місцевих продавців.

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Також банки Киргизстану, Вірменії та Грузії під тиском пакетів антиросійських санкцій різко посилили перевірки в межах процедур AML-комплаєнсу (Anti-Money Laundering). Вони почали закривати рахунки росіян або відмовлятися приймати перекази з Росії. Причому такі обмеження можуть стосуватися навіть платежів, які надходять через посередників, що самі не перебувають під санкціями.

Раніше повідомлялося, що Казахстан не видав Росії українку, яка могла потрапити у пастку ФСБ.

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