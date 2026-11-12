Пастка чи нові можливості: чим ризикують українці в Польщі, які переходять на карту CUKR

Українці в Польщі не поспішають переходити на CUKR

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Українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, можуть перейти на спеціальну карту побиту CUKR. Вона дає право легально проживати в країні ще три роки, але фактично змінює правову основу перебування: замість статусу UKR людина отримує польський дозвіл на тимчасове проживання.

Чому такий перехід може бути невигідним для частини українців, пояснив у своєму відео в TikTok користувач Андрій Шевчук.

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Чому українці вагаються переходити на CUKR

«Як тільки ви переходите на карту CUKR, ви втрачаєте захист від Європейського Союзу і стаєте повністю залежні від польського законодавства», — пояснив автор відео.

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У цьому застереженні є важливий юридичний нюанс. Отримання карти CUKR означає, що людина виходить із режиму тимчасового захисту та переходить на польський дозвіл на тимчасове проживання. Як пояснює Управління у справах іноземців Польщі (Urząd do Spraw Cudzoziemców), після отримання картки статус UKR автоматично змінюється на CUKR. При цьому тимчасовий захист у ЄС продовжено до 4 березня 2028 року, але після переходу на CUKR людина вже не користується правами, передбаченими саме цим механізмом.

Втрата статусу UKR означає, що людина більше не користується частиною прав і пільг, передбачених для отримувачів тимчасового захисту. Зокрема, зникає можливість безкоштовно проживати та харчуватися в центрах колективного розміщення. Виплату 800+ можна й надалі отримувати, але вже за умови відповідності вимогам загального законодавства Польщі.

Важлива деталь: саме подання заяви на CUKR не позбавляє статусу UKR. Зміна відбувається після отримання готової картки. Тому не варто плутати момент подання документів із моментом переходу на новий статус.

Що дає карта CUKR натомість

Головна перевага — трирічний дозвіл на тимчасове проживання в Польщі. Його власник може працювати без додаткового дозволу, а роботодавцю вже не потрібно повідомляти про працевлаштування іноземця. Також дозволено вести підприємницьку діяльність на тих самих умовах, що й громадянам Польщі.

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Карта разом із чинним закордонним паспортом дає право подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом кожних 180 днів. Крім того, час проживання в Польщі на підставі CUKR зараховуватиметься до строку, необхідного для отримання статусу довгострокового резидента ЄС. Водночас після трьох років карта не продовжується автоматично — наступний дозвіл доведеться оформлювати за загальними правилами.

Змінювати статус також варто з урахуванням власних обставин. Наприклад, карта CUKR може бути зручнішою для тих, хто планує надовго залишитися в Польщі, працювати й будувати там життя. Натомість тим, кому важливі пільги саме за програмою тимчасового захисту, перехід може виявитися невигідним.

За даними OKO.press, на 28 жовтня українці подали 77 460 заяв на отримання CUKR, хоча державна оцінка кількості потенційних заявників становила близько 800 тисяч. Отже, поки що новим документом скористалася лише невелика частина тих, хто міг на нього претендувати.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо про різке скорочення кількості українців із чинним статусом тимчасового захисту у Польщі: лише за місяць їх поменшало приблизно на 81 тисячу. Причинами стали нові вимоги до підтвердження особи та перехід частини українців на інші дозволи на проживання, зокрема CUKR.

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