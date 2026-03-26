Пастка для України: Каллас розкритикувала ідею США про відмову від Донбасу

Висока представниця ЄС Кая Каллас / © Associated Press

Європейський Союз серйозно стурбований тим, що Сполучені Штати Америки можуть тиснути на Україну, змушуючи її поступитися своїми територіями під час можливих переговорів із Росією. В ЄС такі вимоги вважають абсолютно хибним підходом і прямою пасткою для Києва.

Про це пише Reuters.

Російський сценарій та пастка для України

Свою різку заяву щодо територіальних поступок очільниця європейської дипломатії Кая Каллас зробила в четвер на полях зустрічі країн «Великої сімки» (G7), яка проходить у Франції. За її словами, вимагати від країни відмовитися від своїх законних земель в обмін на мир чи гарантії є абсолютно неприйнятним.

Каллас наголосила, що подібні вимоги повністю відповідають методичкам Кремля, який завжди намагається забрати те, що йому ніколи не належало. Вона закликала міжнародних партнерів не піддаватися на ці маніпуляції та не заганяти Україну в стратегічний глухий кут.

«Це явно неправильний підхід. Це, звичайно, російський сценарій переговорів, коли вони вимагають те, що їм ніколи не належало, і саме тому ми також наголошуємо, що це пастка, в яку ми не повинні потрапити», — зазначила європейська чиновниця.

Гарантії безпеки в обмін на Донбас - що відомо про тиск США

Нагадаємо, що раніше Україна опинилася перед складним вибором, адже може отримати бажані гарантії безпеки від США лише за однієї критичної умови — повного виведення своїх військ із території Донбасу. Про це відверто заявив президент Володимир Зеленський, пояснивши, що американська сторона напряму пов’язує фінальне погодження безпекових документів із готовністю Києва залишити східні регіони.

Глава держави наголосив, що такий сценарій є вкрай небезпечним і створює колосальні ризики для безпеки не лише самої України, а й усієї Європи, адже передавання контролю над Донбасом означатиме втрату стратегічно важливих оборонних позицій. Зеленський припустив, що Росія навмисно розраховує на втому Вашингтона від війни та зміну американських пріоритетів на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Тим часом у Москві не забарилися з реакцією на такі новини і вже встигли заявити, що нібито позитивно сприйняли слова Зеленського щодо жорстких умов США про надання гарантій безпеки. З відповідною цинічною заявою виступив спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

За словами кремлівського посадовця, йдеться саме про ту позицію, за якої Вашингтон готовий надати Києву підтримку винятково у разі повного виходу українських Збройних сил із території українського Донбасу. Російська сторона намагається використати цей факт для власної пропаганди та тиску на міжнародну спільноту.