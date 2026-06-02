Пастка для Заходу чи визнання краху: російські аналітики заговорили про неможливість перемоги РФ

Кремлівський диктатор Володимир Путін

Російський наступальний потенціал на полі бою поступово згасає, фінансові ресурси Кремля тануть, а регулярні удари українських дронів углиб Росії посилюють невдоволення серед місцевого населення.

Про критичну ситуацію, в якій опинився російський диктатор Володимир Путін, та його спроби знайти вихід із глухого кута у війні проти України пише The Washington Post.

Російські експерти визнають неможливість перемоги

У політичному істеблішменті РФ з’являється дедалі більше ознак розколу та усвідомлення реального краху путінських планів.

Аналітики вказують на такі ключові чинники, які ламають стратегію Кремля:

Відомий російський академік Василь Кашин у провідному аналітичному журналі РФ заявив, що повна ліквідація українського режиму є принципово недосяжною без тривалої військової окупації всієї країни, що для РФ технічно неможливо.

Завдяки постійній західній підтримці Росія більше не здатна переважати Україну у військових витратах і технологіях, а мобілізаційні зусилля Києва успішно врівноважують обмежену призовну систему РФ.

Аналітикиня Тетяна Станова зауважує, що військова перевага РФ розсіюється, а оскільки Путін втрачає контроль над ситуацією, єдиним його способом реагування залишається хаотична ескалація.

Логістичний колапс і фінансова катастрофа

Гострі проблеми для окупантів створюють удари українських безпілотників середньої дальності. Вони серйозно порушили логістичні мережі вздовж сухопутного коридору до Криму, через що на анексованому півострові зафіксовано масштабний дефіцит бензину та запроваджено нормування пального. Щоб повернути ініціативу або заманити Захід до переговорної пастки, Кремль посилює ракетний терор проти мирних міст.

Паралельно з цим російська економіка зазнає колосального навантаження через жорсткі санкції та роздування військових витрат.

Криза всередині Росії стрімко поглиблюється за кількома напрямками:

Міністерство фінансів РФ готує жорсткі бюджетні скорочення в усіх цивільних сферах після того, як дефіцит бюджету в першому кварталі подвоївся.

Депутат Держдуми РФ Валерій Гартунг публічно вилаявся через фінансову діру в 11 трильйонів рублів (близько 150 мільярдів доларів), попередивши про ризик повернення гіперінфляції 1992 року.

Щомісячні втрати РФ на фронті сягають десятків тисяч осіб, а через контроль зон бойових дій українськими дронами поранені окупанти майже не мають шансів повернутися в стрій.

За оцінками європейських посадовців, за поточної інтенсивності втрат Кремль буде змушений або оголосити чергову вкрай непопулярну мобілізацію восени, або повністю зупинити свій наступ через брак ресурсів. На думку ексголови британської розвідки MI6 Алекса Янгера, ситуація рухається до моменту, коли дії російської армії стануть стратегічно неважливими.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, до Путін пішов на божевільне рішення через погані новини про війну. Дефіцит бюджету РФ уже перевищив критичні прогнози на 2026 рік. Попри це диктатор наполягає на продовженні агресії та вимагає нових грошей на армію.

