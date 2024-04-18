"Пастка" для саміту миру в Швейцарії: дипломат про позицію Китаю щодо запрошення Москви

Голова правління Українського кризового медіацентру, експосол України у США Валерій Чалий поставив під сумнів позицію Пекіна, який заявив, що його участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії залежить від присутності російської делегації.

Про це пише Еспресо.tv.

"На сьогодні, це була б пастка, якби Росію запросили й Росія була там присутня, пастка для України. Це очевидно, тому що російські умови не змінилися – це капітуляція України й підпорядкування Москві", – прокоментував Чалий можливу участь Росії у Глобальному саміті миру.

Дипломат впевнений, що війну можна закінчити взагалі без перемовин з агресором.

"Я навіть вам скажу більше, не потрібно Росію мати ні за яким столом переговорів – це в ідеальній ситуації. Тобто війни закінчуються і не тільки за столом, коли формально щось підписують, це рішення, які можуть бути зроблені в рамках міжнародного права. Якщо і коли вдасться Росію зупинити, то тоді міжнародне право автоматично вертається і тоді зовсім інші умови", – наголосив Валерій Чалий.

На його думку, російська влада зараз не бажає закінчувати війну, тому що вважає, що може захопити ще більше територій України та посилити свої позиції.

Нещодавно у Китаї заявили, що не приїдуть на саміт, якщо там не буде Росії.

"Так що, позиція Китаю залежить від Москви? Я сумніваюсь, тому що це слабка позиція Китаю в цій ситуації. Але враховуючи, що цей саміт у Швейцарії важливий, але не вирішить зараз всіх питань, можна говорити про рівень участі. Та чи інша країна може мати той, чи інший рівень участі – від найвищого рівня, як це планують США та інші наші партнери. Можливо не Сі Цзіньпін, а хтось інший може взяти участь – міністр закордонних справ, можливо. У будь-якому разі Китай, який говорить, що його позиція залежить від запрошення чи не запрошення Москви, я вважаю, це слабкий Пекін, мене це дивує", – зауважив Чалий.

Нагадаємо, Швейцарія оголосила дату і місце проведення Глобального саміту миру. Запрошення на участь у саміті надішлють лідерам від 80 до 100 держав світу.

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