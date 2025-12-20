Оборона Європи / © ТСН.ua

На тлі підготовки можливих мирних домовленостей між Києвом та Москвою, західний світ охоплює передчуття нової великої війни. Побоювання, що наступною ціллю Кремля стане одна з країн НАТО, трансформуються у впевненість: масштабне зіткнення з РФ практично неможливо відвернути.

Як пише директорка Євразійської програми з нерозповсюдження в Центрі досліджень з нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Ханна Нотте у своєму матеріалі для Financial Times, незалежно від результату війни в Україні, Європа найближчими роками, найімовірніше, зіткнеться з реваншистською і високомілітаризованою Росією.

Чому гучні прогнози про війну з РФ можуть бути небезпечними

Нотте зазначила, що Кремль не приховує свого незмінного наміру відкинути кордони НАТО і переглянути архітектуру безпеки Європи. Вона наголосила, що російський диктатор Володимир Путін все частіше говорить про те, що якщо Європа почне війну, Росія буде готова битися.

Крім того, нова стратегія національної безпеки США, яка орієнтує політику Штатів на «патріотичні європейські партії», що часто симпатизують Москві, наголошує на ризику того, що Європа може опинитися в стратегічній ізоляції у протистоянні з агресивною Росією, вважає Нотте. Вона додала, що водночас населення Європи здебільшого залишається апатичним перед обличчям гібридної кампанії РФ, що створює проблеми.

Нотте нагадала про наполегливі дебати і затримки в ухваленні рішень про збільшення витрат на оборону серед європейських країн за останні три з половиною роки. За її словами, Європу потрібно підштовхнути до дій, інакше вона не буде готова до можливої загрози з боку Росії.

Проте авторка статті підкреслила, що і в надмірній стурбованості можливим майбутнім нападом РФ на країни НАТО є свої «підводні камені». Вона зазначила, що після того, як Європа помилилася у своєму переконанні, що Росія не вторгнеться в Україну в лютому 2022 року, деякі європейці тепер, схоже, перегинають палицю, переконуючи себе та інших, що напад на Європу неминучий.

Чи наважиться Кремль на прямий напад?

Нотте впевнена, що тверезий аналіз завжди повинен залишатися відкритим для можливості того, що Росія, якою б ворожою вона не була, не наважиться на великомасштабний напад на країну НАТО. За її словами, він повинен допускати можливість того, що Кремль вважатиме, що нинішня гібридна кампанія цілком відповідає її цілям.

Ба більше, Нотте додала, що гучні заяви про неминучість війни з Росією можуть призвести до ескалації. Вона підкреслила, що російська еліта вже вдається до дзеркальної риторики, заявляючи про те, що саме Європа, переозброюючись, готується до війни проти РФ.

Нотте резюмувала, що протистояння з Росією ще довго залишатиметься невід’ємною частиною європейської безпеки. Проте, це робить ще більш важливим для європейців пошук шляхів зниження військового ризику з Росією і ретельне зважування своїх слів і дій.

Нагадаємо, 11 грудня у Берліні генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав європейські країни готуватися до війни. Він наголосив, що Росія повернула до ЄС війну, масштаби якої можуть вирости до світової.