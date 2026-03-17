Пастка на Близькому Сході: чому Росії максимально вигідна нова війна за участю США

Іран - Росія

Реклама

Росія розширює військову підтримку Ірану на тлі операції США та Ізраїлю на Близькому Сході. Москва не лише посилила обмін розвідданими з Тегераном, а й передає технології безпілотників та тактичний досвід ведення війни.

Про це пише УНІАН з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел, Росія передає Ірану супутникові знімки, які дозволяють точніше визначати цілі для ударів. Один із чиновників зазначив, що ці дані надходять із супутникової мережі, якою керують ВКС РФ.

Реклама

Крім того, Москва надає компоненти для модернізованих дронів «Шахед». Вони покращують зв’язок, навігацію та наведення, що робить ці безпілотники більш ефективними у бойових умовах.

Окремим напрямком співпраці є передача тактичного досвіду.

Росія консультує Іран щодо використання дронів, зокрема щодо кількості безпілотників у атаках та висоти їх застосування. Ці рекомендації базуються на досвіді війни проти України, де РФ активно застосовувала масовані удари дронами.

Військові аналітики зазначають, що атаки Ірану вже демонструють схожість із російською тактикою.

Реклама

Удари по США: нові можливості Ірану

За даними джерел, Іран уже використовував отриману допомогу для ударів по американських радіолокаційних системах у Перській затоці. Це свідчить про зростання точності та координації атак, а також про підвищення бойових можливостей іранських сил.

Хоча Росія та Іран не мають офіційного військового союзу, їхня співпраця посилюється. Москва є одним із ключових постачальників військової техніки для Тегерана, а країни регулярно проводять спільні навчання.

Водночас саме Іран раніше передав Росії ударні дрони «Шахед», які почали активно використовуватися у війні проти України ще у 2022 році.

«З того часу Москва почала виробляти їх на власній території та вдосконалювала їх для більш точної навігації та наведення, а також для протидії радіоелектронному придушенню. Зараз вона ділиться деякими з цих інновацій з Іраном», — зазначається у матеріалі.

Реклама

Колишній аналітик ЦРУ Джим Ламсон підкреслив, що допомога Росії має обмежений характер, однак залишається важливою.

«Категорії допомоги, яку надає Росія, включаючи супутникові дані та поради щодо тактики використання дронів, є обмеженими, але все ж цінними для війни та здатності Ірану вражати конкретні військові об’єкти», — сказав він.

Водночас він зазначив, що Москва могла б надати значно більше підтримки, але обмежується через політичні фактори.

Чому це вигідно Росії

Аналітики звертають увагу, що Росія отримує вигоду від конфлікту на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про зростання цін на нафту, що є критично важливим для російської економіки.

Реклама

Крім того, ескалація в регіоні відволікає увагу Заходу від війни в Україні та впливає на постачання ресурсів, зокрема засобів протиповітряної оборони.

«Закриття Ормузької протоки, через яку проходить п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу, призвело до зростання цін на нафту», — зазначає видання.

Допомога Росії у війні з Іраном — останні подробиці

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія передала Ірану дрони типу «Шахед», які Тегеран вже використав для ударів по американських базах та країнах Близького Сходу.

Раніше повідомлялося, що Росія фактично відмовилася від будь-якого нейтралітету й заявляє про підтримку Ірану в його протистоянні зі США та Ізраїлем.

Реклама

Зокрема, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в інтерв’ю заявив, що Росія «не є нейтральною» у цьому конфлікті та свідомо підтримує Тегеран.

Водночас російська сторона традиційно намагається перекласти відповідальність за ескалацію на Захід та Ізраїль. Келін розкритикував міжнародну спільноту за те, що вона звинувачує Іран у загостренні ситуації, і заявив, що, на його думку, Тегеран лише «відповідає на атаку» з боку США та Ізраїлю.