Пастор намагався запхати голову колеги дружини до фритюрниці: що сталося

У Гай-Пойнті, Північна Кароліна, США, пастор напав на шеф-кухаря McDonald's.

Про це пише CBS News.

Згідно зі звітом поліції, дружина пастора Двейна Вейдена пішла на стажування до ресторану. Невдовзі жінка поскаржилася коханому, що співробітники зневажливо ставляться до неї. Тож 57-річний чоловік вирішив влаштувати розбірки. Двейн прийшов на роботу до своєї дружини та намагався запхати голову кривдника до фритюрниці. Також пастор вдарив кухаря по обличчю.

Декільком співробітникам довелося відтягувати Вейдена від жертви, який "отримав серйозне забиття чола і правого ока, а також подряпини на шиї".

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Правоохоронцям вдалося побачити кадри із відеозапису сварки. Вейден, чий профіль у Facebook ідентифікує його як пастора Elevated Life International Ministries та водія вантажівки, згідно зі звітом поліції, був заарештований за звинуваченням у нападі та звільнений під заставу у 1000 доларів.

Його дружина більше не працює в компанії.

Нагадаємо, раніше бойова монашка здолала в сутичці екоактивіста. Католицькі черниці у Франції дали відсіч захисникам навколишнього середовища, які протестували проти будівництва нового релігійного центру.

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