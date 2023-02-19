Пастор, який вирішив повторити 40-денний пост Ісуса Христа, помер за 25 днів

39-річний засновник євангелічної церкви Санта-Триндаде (Мозамбік) Франсіско Барах вирішив повторити одне з чудес Ісуса, описаних у Біблії, та відмовитися від їжі на 40 днів, проте організм чоловіка не витримав випробування. За 25 днів після початку голодування він помер у лікарні міста Бейра, куди його доправили у критичному стані.

Про це пише ВВС.

Франсіско сильно втратив у вазі і не міг самостійно не лише пересуватися, а й навіть стояти. Першими на сполох забили послідовники пастора та його родичі, які більше не могли спостерігати за тим, що з ним відбувається.

Коли Бараха доправили до лікарні, лікарі діагностували у нього відмову органів травлення та гостру анемію. Його намагалися врятувати, проте всі спроби зробили надто пізно, і чоловік не вижив.

Знайомі покійного розповіли журналістам, що для нього звичною справою було постити, але раніше він ніколи не робив цього стільки часу. Барах вважав, що піст є одним зі способів зміцнення віри та шляху до вічного життя.

Згідно з Євангелією від Луки, після свого хрещення Ісус був відведений Духом до пустелі, де постив 40 днів. Він протистояв спокусі диявола і витримав випробування.

Нагадаємо, монахи буддійського храму в провінції Таїланду Пхетчабун не пройшли тест на наркотики, після чого їх усунули від служінь. Після цього в монастирі не залишилося жодного ченця.

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