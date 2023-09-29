Пастор заліз до клітки з левами і запхав у пащу тварини руку: несподіваний кінець історії про "диво"

У багатьох країнах Африки поширюють відео, що місцевий пастор, щоб довести, що він "святий", заліз до клітки та пхав руки їм у пащу. Проте як виявилось цей чоловік - доглядач диких тварин, а не пастор.

Про це пише ВВС.

В Африці набирає популярності відео із пастором, який заліз до клітки з левами та пхав їм у пащу руку. Чоловік нібито є церковним пастором, який відтворює біблійну історію про Даниїла у лев'ячому лігві, намагаючись довести свою владу своїм послідовникам.

За останні дні відео широко поширювалося в Гані та Нігерії, але, схоже, воно походить з Сомалі. У Кенії місцева телевізійна станція поширила відео на своїх сторінках у соціальних мережах.

Там це подають, як те, що "пастор, який хотів довести, що з Божою людиною нічого не може статися, і нібито навіть запросив свою паству до зоопарку, щоб вони стали свідками цього трюку - і, схоже, він вийшов неушкодженим, навіть поклавши руку в пащу одній з тварин".

Проте як встановили журналісти - це неправда. Чоловік на відео виявився доглядачем у зоопарку в Сомалі. Він сказав, що натренував тварин, якими опікується, в тому числі левів і змій, і тепер вважає їх безпечними для себе.

Нагадаємо, до пастки потрапила рідкісна тварина, яку не бачили 130 років.

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