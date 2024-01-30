Пастор заробив мільйони завдяки шахрайству з криптосхемами: стверджує, що Бог "наказав зробити це"

Пастор із Колорадо, звинувачений у тому, що він виманив у своєї громади мільйони доларів шляхом просування безкорисної криптовалюти.

Про це пише Oddity Central.

Елі Регаладо та його дружина Кейтлін перебувають під слідством за звинуваченням у шахрайстві після того, як вони нібито запустили та продавали безкорисну криптовалюту як високоприбуткову інвестицію з низьким рівнем ризику, прив'язану до середньої вартості 100 найбільших криптовалют. Насправді INDXcoin була "неліквідною", за даними Відділу цінних паперів Колорадо, і була доступною лише через власну криптобіржу Регаладоса, звану Kingdom Wealth Exchange, яку пастор закрив минулого року.

Тепер Регаладо стверджує, що це було задумом Бога, хоча й визнає, що, можливо, "неправильно зрозумів" його послання.

"Це було 20-21 жовтня минулого року, коли Господь приніс мені цю криптовалюту", - сказав Елі Регаладо у відеооновленні для "інвесторів" INDXcoin. "Господь сказав: "Віднеси це Моєму народові для передачі багатства, Я хочу, щоб ти збудував це". Ми повірили Богу на слово і продали криптовалюту, не маючи чіткого виходу".

Елі Регаладо / Фото: odditycentral.com

Він сказав Відділу цінних паперів, що він не мав досвіду з криптовалютами, але для Господа це не мало значення.

"Я сказав: Господи, я не хочу цього робити. Я не знаю, як це зробити. Я не маю досвіду роботи в цій галузі. Я не знаю, що роблю", — заявив Регаладо. "Бог займається тим, що творить нові справи та знімає печатки. І він сказав нам це зробити".

Елі та Кейтлін Регаладо звинувачуються у рекламі INDXcoin за допомогою презентацій у своїй церкві та в інших церквах, яких він знайшов через інших пасторів, а також у отриманні 3,2 мільйона доларів від довірливих інвесторів, які вважали, що це творіння Бога. Хоча він стверджував, що саме збій в обміні ознаменував кінець INDXcoin минулого року, слідчі встановили, що Регаладо використав щонайменше 1,3 мільйона доларів для особистої вигоди.

"Із 1,3 мільйона доларів півмільйона доларів пішли в IRS, а декілька сотень тисяч доларів пішли на реконструкцію будинку, яку Господь наказав нам зробити", — пояснив нещодавно Елі Регаладо у відео, але слідчі стверджують, що вони мають докази інших особистих витрат із коштів інвесторів, таких як Range Rover, розкішні сумки, ювелірні вироби, оренда човнів та пригоди на снігоходах.

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"Ми стверджуємо, що Регаладо скористався довірою і вірою своєї власної християнської громади і що він пропонував їм дивовижні обіцянки багатства, коли продавав їм, по суті, безкорисні криптовалюти", - заявив комісар з цінних паперів штату Колорадо Тун Чан.

Регаладо, котрий, як повідомляється, знайшов Бога 20 років тому, відбуваючи тюремний термін за форсування автомобілів. Він почав проповідувати в церкві Victorious Grace, доступною лише онлайн, де він та його дружина вважаються єдиними співробітниками, а решта, як кажуть, вже історія.

Говорячи про порушення законів штату Колорадо про боротьбу з шахрайством, Елі Регаладо сказав своїм послідовникам, що, можливо, він неправильно витлумачив послання Бога, але диво все ще можливе.

Елі Регаладо / Фото: odditycentral.com

"Або я не почув Бога, і кожен із вас, хто молився і приходив – теж. По-друге, Бог ще не закінчив цей проєкт", - сказав Регаладо. "Ми досі віримо в те, що Бог має намір здійснити диво. Бог збирається створити диво у фінансовому секторі".

У коментарях до відео, де він оплакує свою ситуацію та посилається на Божу волю, десятки послідовників продовжують запевняти його, що Бог "переверне ситуацію".

Нагадаємо, голого пастора побили після спроби "очистити заміжню жінку від поганого настрою" сексом. Його заскочили на гарячому.

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