Патагонія у вогні: в Аргентині евакуювали тисячі туристів через масштабні пожежі

Пожежа в Аргентині / © AP

У південних регіонах Аргентини спалахнули масштабні лісові пожежі, через які в розпал туристичного сезону довелося евакуювати близько 3 тисяч туристів. Вогонь уже знищив понад 15 тисяч гектарів території.

Про це повідомляє видання Bild.

Сильні вітри та сильна посуха ускладнюють гасіння пожеж. / © AP

Найбільше постраждали провінції Чубут, Ріо-Негро та Санта-Крус. Осередки займання зафіксовані, зокрема, в районах Пуерто-Патріада, Епуйєн, Ель-Ойо, Ель-Больсон, а також у національному парку Лос-Алерсес. У регіоні вже понад тиждень триває боротьба з вогнем.

Губернатор провінції Чубут Ігнасіо Торрес назвав ситуацію однією з найсерйозніших екологічних криз за всю історію регіону. За його словами, пожежі в Патагонії трапляються щороку, однак нині вони поширюються значно швидше й важче піддаються контролю через «найсильнішу посуху від 1965 року».

З вогнем також борються з повітря. / © AP

До ліквідації пожеж залучено понад 500 пожежників і поліцейських, працює авіація. Повідомляється, що один із пожежників отримав тяжкі опіки та був госпіталізований.

Причини загорянь наразі офіційно не встановлені. Водночас губернатор Торрес заявив про можливі ознаки навмисного підпалу та оголосив винагороду в розмірі 50 мільйонів песо (близько 29 тисяч євро) за інформацію, яка допоможе встановити винних.

