Патріарх Кирило вкотре підтримав війну і просить громадян за потреби "захищати священні рубежі"

Московський Патріарх Кирило продовжує виправдовувати війну, яку розв'язала Російська Федерація в Україні.

Кирило, який підтримує та виправдовує звірства окупантів держави-терористки, заявляє, що Росія захищає свої кордони.

Про це він сказав в Архангельському соборі Московського кремля на Радониці, пишуть російські ЗМП.

За його словами, церква просить молитися про те, щоб "священні рубежі" Росії залишалися неприступними. Громадян просить бути терпеливими у тому, щоб їм вистачало "мудрості, сили та честі за потреби захищати священні рубежі вітчизни".

"Ми ні з ким не хочемо воювати, Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивно, коли велика і могутня країна ні на кого не нападала, вона лише захищала свої межі", - вкотре заявив він.

Як повідомлялося, московський Патріарх Кирило продовжує підтримувати вбивства та звірства російських окупантів в Україні. Священнослужитель щоразу вигадує нові виправдання для звірств військових РФ проти українців. Зокрема, він заявив: "Росія – миролюбна країна", а служба в армії Росії – це "подвиг".

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