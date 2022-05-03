Патріарх Кирило вкотре підтримав війну і просить громадян за потреби "захищати священні рубежі"

Московський Патріарх Кирило продовжує виправдовувати війну, яку розв'язала Російська Федерація в Україні.
Кирило, який підтримує та виправдовує звірства окупантів держави-терористки, заявляє, що Росія захищає свої кордони.
Про це він сказав в Архангельському соборі Московського кремля на Радониці, пишуть російські ЗМП.
За його словами, церква просить молитися про те, щоб "священні рубежі" Росії залишалися неприступними. Громадян просить бути терпеливими у тому, щоб їм вистачало "мудрості, сили та честі за потреби захищати священні рубежі вітчизни".
"Ми ні з ким не хочемо воювати, Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивно, коли велика і могутня країна ні на кого не нападала, вона лише захищала свої межі", - вкотре заявив він.
Як повідомлялося, московський Патріарх Кирило продовжує підтримувати вбивства та звірства російських окупантів в Україні. Священнослужитель щоразу вигадує нові виправдання для звірств військових РФ проти українців. Зокрема, він заявив: "Росія – миролюбна країна", а служба в армії Росії – це "подвиг".
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