Патріарх Кирило закликав росіян боротися з "новим язичництвом": що він має на увазі

Голова Російської православної церкви не погоджується з таким розвитком цивілізації, коли "поклоняються" прогресу, науці та техніці.

У неділю, 16 квітня, після літургії на Великдень у храмі Христа Спасителя голова РПЦ патріарх Кирило (Гундяєв) заявив про формування глобального “нового язичництва”, яке на його думку, полягає у поклонінні прогресу, науці, техніці.

Слова голови Російської православної церкви цитують державні агентства РФ.

“Сьогодні в глобальному масштабі розвивається нове язичництво, засноване на поклонінні різним похідним від людини — поклоніння прогресу, науці, техніці”, - сказав після проповіді патріарх Кирило.

При цьому він уточнив, що йдеться про їхнє “обожнювання”.

“Якою має бути відповідь Російської православної церкви, та й відповідь Росії? Та такою, яку ми вже даємо: ми не погоджуємося з таким напрямом розвитку людської цивілізації!” - заявив головний церковник Росії.

Нагадаємо, патріарх Кирило під час Великоднього богослужіння в Москві зробив чергову цинічну заяву про війну. Він звернувся до українців, яких назвав "малоросами", що живуть на "російській землі", з вимогою "миру".

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