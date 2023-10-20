"Треба пам'ятати подвиг вчених": патриарх Кирило висловився про ядерну зброю, яка "врятувала РФ"

Єпископ наголошує, що треба пам'ятати "подвиг тих, хто створив ядерку".

Голова РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) заявив, що ядерна зброя дозволила Росії залишитися вільною та незалежною країною. Зокрема, він вручив орден преподобного Сергія Радонезького І ступеня фізику Радію Ількаєву.

Про це пише російське опозиційне видання Meduza.

"Зброя, що створювалася під божим промислом"

На думку Гундяєва, він вручив нагороду насправді "великому російський учений". Він є почесним науковим керівником федерального ядерного центру.

"Того самого, який було створено Курчатовим. Якби не робота Курчатова, Радія Івановича, їхніх колег, побратимів, важко сказати, чи існувала б наша країна. Вони створили зброю під покровом преподобного Серафима Саровського, бо за невимовним божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима", – видав патріарх Кирило.

Йдеться про зброю, виготовлену у Сарові Нижегородської області. Завдяки "ядерній силі", каже Кирило, Росія залишилася "незалежною та вільною".

"Звісно, ми маємо все зберігати у наших серцях і в пам'яті цей чудовий подвиг наших вчених, які практично врятували країну", – сказав Володимир Гундяєв.

Раніше голова Російської православної церкви патріарх Кирило закликав росіян йти на війну. Мовляв, нині потрібна мобілізація всіх сил, бо ж перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з боротьби, яку проти неї розв’язали "сили зла".

Читайте також: