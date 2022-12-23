Патріарх РПЦ Кирило – агент КДБ і "тютюновий митрополит": ексрозвідник розповів цікаві факти

Патріарх РПЦ Кирило бува агентом КДБ і ФСБ, а також є багатим олігархом, адже ще у 90-х роках заробляв на імпорті алкоголю і тютюну.

Про це російський ексрозвідник та ексофіцер КДБ Сергій Жирнов розповів у програмі "Аргумент".

Так, за такий бізнес Кирила називали "тютюновим митрополитом".

"Якщо навіть Кирило і не був великим бандитом, то він абсолютно явно великий капіталіст, причому олігарх у прямому сенсі цього слова. Він продав душу дияволу, тому що його церква наживається на людях, займається різного роду комерційними заходами, зокрема вона отримувала всілякі поблажки, її звільняли від митних податків якихось там, зборів", – розповів Жирнов.

За його словами, в очільника РПЦ було дуже багато грошей, як і в усіх членів цієї церкви.

"Його називали "тютюновий митрополит", коли він ще був митрополитом. Торгували горілкою, алкоголем, тютюном. Грошей у нього неміряно, але це зрозуміло, у них у всіх в російській православній церкві грошей неміряно", – зазначив ексрозвідник.

Він також пригадав про події 70-х років. Тоді Кирило поїхав до Женеви представляти РПЦ у Всесвітній раді церков, і пробув там аж два роки.

"Жоден священник, який був ідеологічним ворогом, не міг поїхати у закордонне довгострокове відрядження до Женеви, якщо він не був нашим агентом або навіть оперативним співробітником", – пояснив ексофіцер КДБ.

Він запевнив, що всі розташовані за кордоном єпархії РПЦ є резидентурою.

Нагадаємо, український Кабмін у серпні затвердив персональні санкції на 10 років проти патріарха Кирила (Володимира Гундяєва) та ще семи представників РПЦ.

Зауважимо, що в червні Кирило відвідав поранених російських військових у госпіталі біля Москви. Він вихваляв вбивць і катів, називаючи їх "героями".

РПЦ готуватиме чмобіків до війни в Україні - Ілля Пономарьов

Читайте також: