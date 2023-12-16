Патріарха Кирила оголошено в розшук: в Росії відреагували

У Росії відреагували на те, що в Україні оголошено у розшук 77-річного громадянина Російської Федерації патріарха Кирила - Володимира Гундяєва.

Про це повідомив російський слідчий комітет.

Зазначається, що голова слідкому Олександр Бастрикін доручив "вжити заходів до розшуку" чиновників Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України, які ухвалили рішення про кримінальне переслідування очільника Російської православної церкви Кирила Гундяєва.

Бастрикін віддав таке розпорядження в межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, В Україні російського патріарха Кирила оголошено в розшук. Росіянин Володимир Гундяєв фігурує у розшуковій базі МВС в категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Там також зазначено, що розшукуваній особі обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

До слова, СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу за низкою звинувачень. Зокрема, це публічна підтримка повномасштабної війни проти України та благословення командуючого Росгвардії РФ Золотова на війну.

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