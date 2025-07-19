Patriot для ЗСУ: Трамп погодив нову схему передачі озброєння для України

Patriot / © Associated Press

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Сполучені Штати переглянули черговість відвантаження систем протиракетної оборони Patriot, віддавши пріоритет Німеччині замість Швейцарії. Це дозволяє Берліну передати дві наявні установки Україні. Про це повідомили три американські посадовці.

Про це пише Wall Street Journal.

Це перший випадок, коли Пентагон здійснює перенаправлення військових поставок задля потреб Києва після того, як президент Дональд Трамп заявив про підтримку розширеного озброєння для України.

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Проте ситуація вказує і на глибшу проблему — західне оборонне виробництво не встигає за темпами потреб України, яка зазнає інтенсивних атак з боку російських ракет і безпілотників.

Передача Patriot через Німеччину відповідає заявам Трампа, що країни-члени НАТО повинні компенсувати витрати США, якщо хочуть продовжити підтримку Києва. Аналогічний крок зробила адміністрація Байдена у 2024 році, надавши Україні перевагу у черзі на американські ракети-перехоплювачі.

За словами високопосадовця США, якщо більше країн погодяться передати свої Patriot Україні, Вашингтон перерозподілить майбутні поставки, віддаючи перевагу саме цим союзникам.

Очікується, що вже наступного тижня Сполучені Штати укладуть нові угоди з іншими партнерами щодо передачі озброєння. Міністр оборони США Піт Хегсет проведе віртуальну зустріч з главами оборонних відомств країн НАТО у понеділок. А в середу генералом Алексусом Гринкевичем буде скликано нараду представників країн, що мають у розпорядженні Patriot.

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Аналітик Центру європейської політики Аліна Полякова зазначила: «Очікування на нові системи займають роки, але Україна потребує їх зараз».

Уряд Швейцарії вже заявив, що США змінили пріоритетність у графіку поставок Patriot, щоб посилити оборону України. П’ять систем, які мала отримати Швейцарія у 2026–2028 роках, тепер відкладено на невизначений термін.

На сьогодні Україна має лише обмежену кількість Patriot, наданих США та партнерами. Ці системи складаються з радару, командного пункту, пускових установок і перехоплювачів. Виробляє їх компанія RTX (раніше відома як Raytheon).

Адміністрація Трампа планує підписати індивідуальні угоди з країнами НАТО щодо закупівлі зброї для України. Ці контракти охоплюватимуть як оборонне, так і наступальне озброєння. Американське Міноборони координуватиме процес.

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Уже зараз підтримку ініціативі висловили Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада та Фінляндія. Інші держави розглядають можливість приєднання, коли буде узгоджено деталі.

Ключовим питанням залишається термін доставки озброєння до України. Президент Трамп дав Росії 50 днів на укладення угоди, пригрозивши новими санкціями та тарифами — не лише проти РФ, а й її економічних партнерів.

Аналітики вважають, що Росія може активізувати наступ до завершення цього терміну. «П’ятдесят днів — це занадто довго. Росія скористається паузою для агресії», — сказав Мік Малрой, колишній представник Пентагону та офіцер ЦРУ.

У понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обговорював із Хегсетом передачу Patriot. Президент Трамп вже повідомив журналістам: «Вони вже прямують з Німеччини».

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що незабаром Україна отримає й далекобійні ракети, але не розкрив деталей.

Генерал Гринкевич у середу заявив у Німеччині, що виконує завдання діяти якнайшвидше. Він також зазначив, що вивчаються інші варіанти озброєння для України.

Однією з ключових новацій є перехід до моделі продажу зброї замість безоплатної передачі. За словами Трампа, США більше не фінансуватимуть поставки. «Сьогодні ми уклали угоду: ми постачаємо зброю, а вони платять. США не несуть витрат», — заявив він після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в Білому домі.

Водночас європейські уряди очікують уточнень — що саме буде передано, коли і чи будуть обмеження на використання західної зброї проти цілей на території Росії.

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Москва вже попередила: країни, які озброюють Україну, можуть стати мішенню. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: «Країни, які дозволяють ударам по території Росії зі своєї зброї, самі можуть бути атаковані. У разі ескалації Росія відповість жорстко і симетрично».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 14 липня президент США Дональд Трамп заявив про укладену угоду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте: країни-члени Альянсу купуватимуть американську зброю, зокрема системи Patriot, аби передати їх Україні. За словами Трампа, Київ отримає 17 таких комплексів.

Втім, Держдепартамент США поки не розголошує повний список держав, які погодились брати участь у цій ініціативі. Водночас, за інформацією Politico, Франція, Італія та Чехія вже дали зрозуміти, що не планують долучатися до програми.