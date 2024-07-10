Patriot, SAMP-T та інші: США та союзники оголосили про передачу Україні десятків нових систем ППО

Лідери США, Німеччини, Нідерландів, Італії й Румунії оголосили, що передадуть Україні додатково пʼять систем стратегічних протиповітряної оборони Patriot та SAMP-T.

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Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Крім того, Україна отримає десятки тактичних систем ППО.

"Сьогодні ми оголошуємо, що спільно передаємо Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, в тому числі додаткові батареї Patriot від США Німеччини та Румунії, компоненти для Patriot, надані Нідерландами та іншими партнерами для забезпечення роботи ще однієї батареї Patriot, а також додаткову систему SAMP-T, подаровану Італією",- зазначається в документі

У заяві підкреслюється, що всі п’ять нових стратегічних систем ППО допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових.

"Ми тісно співпрацюємо з українським урядом, аби ці системи можна було швидко розгорнути",- вказується в заяві.

Крім того, лідери країн заявили, що працюють над тим, щоб вже цього року Україна отримала десятки тактичних систем ППО, таких як NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.

Кілька членів НАТО, в тому числі Канада, Норвегія, Іспанія та Велика Британія продовжать грати важливу роль у передачі цих систем Україні, а інші партнери допомагатимуть у забезпеченні ракетами-перехоплювачами.

Крім того, зазначається, що США здійснять перерозподіл у передачі ракет для систем ППО іншим країнам на користь України. Це дозволить надати ЗСУ сотні ракет впродовж наступного року.

"Ми прагнемо забезпечити Україну додатковими можливостями протиповітряної оборони, оскільки вона захищається від агресії Росії, включаючи навмисні напади РФ на українські міста та цивільну та критичну інфраструктуру", - наголосили автори заяви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що система ППО Patriot від Німеччини вже в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Стефанчук обговорив з головою Конгресу депутатів Іспанії надання Україні системи Patriot.

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