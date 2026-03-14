Patriot в обмін на дрони: ще одна країна готова до угоди з Україною

Українські безпілотники

Уряд Японії вивчає можливість використання ударних безпілотників українського виробництва для зміцнення власної обороноздатності. У Токіо розраховують на бойовий досвід України, здобутий під час протистояння російській військовій агресії.

Про це повідомляє Kyodo news.

За словами співрозмовників, ідея співпраці з’явилася після звернення України до японської сторони. Київ зацікавлений у технологічному обміні та може запропонувати свої оборонні розробки в обмін на підтримку з боку Японії.

Йдеться, зокрема, про підписання двосторонньої угоди щодо передачі оборонного обладнання, яка дозволить захистити секретні технології. Українські безпілотники привернули увагу японських військових завдяки здатності працювати на великих дистанціях та високій стійкості до радіоелектронних перешкод.

У Міністерстві оборони Японії зазначають, що Україна змогла швидко модернізувати свої безпілотні системи, спираючись на реальний бойовий досвід.

Серед можливих варіантів Японія також розглядала закупівлю дронів у Ізраїлю. Однак, за даними джерел, українські безпілотники можуть викликати менше політичних суперечок на міжнародній арені.

Це пов’язано з критикою військових операцій Ізраїлю, яка посилилася останнім часом.

Чому Японія збільшує інвестиції у безпілотники

У проєкті бюджету на 2026 фінансовий рік японське Міністерство оборони передбачило 277,3 мільярда єн (близько 1,7 мільярда доларів) на розвиток безпілотних технологій.

Кошти планують спрямувати на створення нової системи прибережної оборони SHIELD, яка має забезпечити захист від можливих атак на віддалені острови.

Програма передбачає закупівлю великої кількості безпілотників — як для розвідки, так і для нанесення ударів.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна має значний досвід у масовому виробництві недорогих дронів, здатних знищувати дорожчі безпілотники та ракети.

Він також наголошував на важливості співпраці з Японією у сфері протиповітряної оборони. Японія, як союзник США, виробляє зенітні ракетні комплекси Patriot за американською ліцензією.

Крім того, японський уряд розглядає можливість пом’якшення правил передачі військової техніки. Це може дозволити країні експортувати летальну зброю, що раніше було суттєво обмежено конституційними нормами.

Як світ готується до війни

До слова, раніше президент Сербії Александр Вучич висловлював занепокоєння через поглиблення військової співпраці між Хорватією, Албанією та Косово. За його словами, Белград уважно стежить за діями цих країн і розглядає їхню взаємодію у сфері оборони як потенційний виклик для безпеки Сербії.

Вучич згадував тристоронню декларацію про оборонну співпрацю, яку Хорватія, Албанія та Косово підписали у Тирані 18 березня 2025 року. Документ передбачає посилення взаємодії у сфері безпеки та підвищення сумісності їхніх збройних сил.

Глава сербської держави також наголошував, що Сербія має власні сучасні системи озброєння. Зокрема, за його словами, країна використовує китайські гіперзвукові ракети класу «повітря — земля», дальність дії яких може сягати до 400 кілометрів.

Водночас Вучич підкреслював, що Сербія підтримує робочі відносини з НАТО, але продовжує дотримуватися політики військового нейтралітету. Окрім цього, він звинувачував Хорватію у спробах послабити позиції Белграда та втручатися у внутрішні справи країни.

