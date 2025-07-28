Patriot від Німеччини за ініціативою Трампа: Берлін зробив заяву

Patriot / © соцмережі

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Німеччина раніше надала Україні три системи протиповітряної оборони Patriot. Втім, вони були передані не в межах нової ініціативи США.

Про це заявив речник Міністерства оборони Німеччини у відповідь на запит Суспільного.

“Німеччина вже постачала Україні три системи протиповітряної оборони Patriot в минулому. Крім того, уряд Німеччини заявив про свою готовність зробити фінансовий внесок у дві системи протиповітряної оборони Patriot, як згадувалося в попередніх відповідях. Як вже згадувалося, походження цих систем та подальші деталі доставлення є предметом поточних консультацій”, - наголосив він.

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Зауважимо, напередодні The Washington Post з посиланням на джерела повідомила, що ФРН передала Україні три системи Patriot та веде переговори з Вашингтоном щодо відправлення ще однієї та отримання заміни. Однак у статті не уточнюють, про яке саме передавання Patriot Україні йдеться, - у попередні роки, чи про три із п’яти, про які заявляв очільник Міноборони Німеччин Борис Пісторіус.

Нагадаємо, видання BILD вразило термінами, коли Україна може отримати перший Patriot за гроші Німеччини. Зазначається, що цю систему ще виготовляє американська оборонна компанія Raytheon. Вона буде готовою щонайменше за шість-вісім місяців.

Тим часом канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що поки Німеччина не отримувала підтвердження термінів, коли США передасть власні системи Patriot на заміну тим, які Берлін готовий надати Україні. З його слів, “є загальна обіцянка з боку американського уряду”, але досі тривають переговори.

Дата публікації 19:43, 21.07.25 Кількість переглядів 164 5 нових PATRIOTS і це тільки початок! Рамштайн «готує» Путіна до переговорів