Пацієнт розплакався, коли з його "мертвого" тіла намагалися вилучити органи

Трансплантація органів. Ілюстративне зображення / © Freepik

В одній із клінік в американському місті Річмонді стався моторошний випадок, схожий на кадри із фільму жахів. Пацієнт, в якого лікарі констатували смерть мозку, несподівано розплакався і забився в судомах під час спроби вилучення органів з його нібито мертвого тіла.

Про цей випадок, який трапився з 36-річним Ентоні Гувером, повідомляє Daily Mail.

Після серцевого нападу Гувер провів п’ять днів на апараті штучної вентиляції легень. Зрештою лікарі повідомили рідним, що у пацієнта немає рефлексів, реакцій та мозкової активності.

«Ми всією родиною вирішили відключити його від апарату штучного дихання, бо в нього була смерть мозку», — розповіла його сестра Донна Рорер.

Ентоні Гувер мав картку донора органів, які у нього повинні були вилучити. За традицією, перед операцією його тіло везли на візку до операційної повз родичів, які стояли в коридорі.

Сестра пацієнта зауважила, що коли тіло брата провозили повз неї, його очі розплющилися. Але лікарі запевнили, що це нормальний рефлекс для покійника, а не ознака життя.

В операційній, коли хірург збирався зробити перший розріз, пацієнт почав корчитися, підтягуючи коліна до грудей.

Медсестра Наташа Міллер, чиїм обов’язком було помістити вилучені органи в холодильник, не могла повірити власним очам.

«Він рухався, метався на ліжку. А потім ми побачили, як у нього текли сльози. Він помітно плакав», — розповіла вона.

Ентоні Гувер вижив, хоча й з пошкодженням мозку та, як сказала його сестра Донна, з жахливим почуттям провини. Він вважав, що мав померти, щоб його органи могли допомогти врятувати інші життя.

Як зазначає видання, випадок з Ентоні Гуверомс є лише одним із низки історій, які свідчать, що пацієнти зі «смертю мозку», відключені від апарату штучного дихання, насправді можуть відчувати приплив відновленої фізичної та психічної енергії.

У крайніх випадках це може означати, що вони буквально повертаються до життя. І жахливий наслідок полягає в тому, що інші можуть залишатися притомними, але безпорадними, знаючи, що лікарі нічого не помічають, поки вони помирають.

Але інші дослідники стверджують, що це може бути позитивним доказом того, що життя якимось чином виживає після смерті тіла, і що сплески посилених хімічних та електричних сигналів у частинах мозку генеруються, коли душа покидає тіло.

Нагадаємо, 49-річна американка пережила серцевий напад і розповіла про свій унікальний досвід виходу з тіла під час клінічної смерті. Лікарі були впевнені, що вона помре, але їй вдалося вижити та відчути надзвичайний спокій.