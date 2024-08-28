Павла Дурова звільнили під заставу: скільки він має заплатити та у чому його звинуватили

Засновнику Telegram Павлу Дурову заборонили залишати Францію, його звинуватили у низці злочинів і призначили заставу у розмірі п'яти млн євро.

Про це йдеться у пресрелізі прокуратури Парижа.

Окрім застави Дуров виходить під судовий нагляд із зобов'язанням двічі на тиждень з'являтися у поліції. Він також не має права залишати Францію.

У чому в результаті звинуватили Дурова

Засновнику Telegram Павлу Дурову пред'явлені наступні звинувачення, зокрема:

змова з метою адміністрування онлайн-платформи для забезпечення можливості здійснення незаконних транзакцій у складі організованої групи (за інформацією прокуратури, це передбачає до 10 років позбавлення волі та штраф 500 тис. євро);

відмова надати інформацію на запити уповноважених органів;

співучасть у поширенні хакерських програм, поширенні зображень неповнолітніх порнографічного характеру організованою групою, поширенні наркотиків, а також співучасть у шахрайстві організованою групою;

відмивання коштів, отриманих внаслідок дій організованої злочинної групи;

надання криптографічних послуг, спрямованих на забезпечення конфіденційності без обов'язкового декларування;

незаконне надання та імпорт засобів криптографії.

Нагадаємо, раніше засновника Telegram Павла Дурова відпустили з-під варти в Парижі з метою проведення допиту.

Днями у Франції заарештували Дурова через розслідування злочинної діяльності в застосунку та відсутності співпраці з правоохоронними органами країни.

Тим часом, західні ЗМІ, зокрема The New York Times, пишуть, що затримання Дурова може ускладнити збір коштів компанії, викликаючи сумніви щодо її майбутньої фінансової життєздатності.

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