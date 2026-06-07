Паводки більше не за графіком: зміна клімату переписує "розклад" найбільших повеней

Повінь / Ілюстративне фото / © Associated Press

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По всьому світу зміна клімату вже зсунула час найбільших щорічних повеней. І напрямок змін залежить від того, коли саме вони зазвичай відбуваються в конкретному регіоні.

Про це пише Earth.

Оператори водосховищ знижують рівень води перед найбільшими повенями року, щоб створити запас для прийому паводкової хвилі. Якщо випустити забагато води занадто рано — втрачається цінний об’єм для накопичення. Якщо запізнитися — водосховище може не мати достатньо місця. Такі рішення значною мірою базуються на історичних даних про те, коли зазвичай відбуваються повені. Новий глобальний аналіз свідчить, що ці дати більше не є такими надійними, як раніше.

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«Рухомий календар»

Дослідники змоделювали кліматичні та гідрологічні процеси для різних сценаріїв потепління, починаючи з цілі у 1,5°C (34,7°F), до якої прагнуть країни світу.

Роботою керував доктор Вей Ці, гідролог з Гуандунського технологічного університету (GDUT) у Гуанчжоу, Китай, який досліджує, як потепління змінює екстремальні водні явища.

Його команда зосередилася не на тому, наскільки великі повені стають, а на тому, коли вони відбуваються. У середньому по світу цей час зміщується раніше зі зростанням температури планети.

У середньому момент повені зміщується приблизно на пів дня раніше на кожні додаткові 0,5°C потепління. При кількох градусах це перетворюється на помітне зсування календаря повеней.

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Два напрями змін

Глобальна середня картина приховує розбіжності. У регіонах, де повені й так відбуваються рано, вони стають ще ранішими. Там, де вони пізніші, — можуть зсуватися ще пізніше.

Географія пояснює частину різниці. Ранні повені часто пов’язані зі сніготаненням, і тепліші зими прискорюють цей процес, зсуваючи пік раніше.

У регіонах, де повені залежать від сезонних дощів, зміни в часі опадів можуть, навпаки, затримувати пік.

Причини різні в різних місцях, і дослідження не завжди прямо пов’язує кожен регіональний зсув із одним фактором.

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Масштаб перетворень

Масштаб зсувів є значним. При потеплінні на 1,5°C моделі показують зміну часу найбільших повеней більш ніж на тиждень приблизно на половині суші Землі.

За сценарію 2°C ця частка зростає. Для систем, які покладаються на стабільний «сезон повеней», зміна навіть на тиждень є критичною.

Наслідки розподіляються нерівномірно: найбільше ризикують густонаселені регіони у зонах повеней, зокрема Китай, Індія та США.

Гірські райони також особливо вразливі — там зміни часу танення снігу можуть повністю «переналаштувати» сезон ризику.

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Перший глобальний погляд

Раніше дослідження повеней зосереджувалися на їхній величині та частоті.

Інженери проєктують дамби та захисні споруди під максимальні можливі паводки, а страхові компанії оцінюють імовірність їх виникнення.

Але раніше не існувало глобальної карти того, як потепління змінює саме час повеней.

Нові результати показують, що цей «календар» більше не є стабільним.

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Що це означає

Планування безпеки базується на календарі. Надзвичайні служби та інженери працюють з історичними датами пікових ризиків.

Якщо повінь приходить раніше, вона може застати системи попередження зненацька. Фермери також планують посіви й жнива відповідно до типового сезону затоплень.

Зміщення цього графіка означає, що старі підходи поступово втрачають точність.

Резюмуючи, дослідження показує: зміна клімату змінює не лише силу повеней, а й час їх настання — і це вже відбувається на більш ніж половині суші Землі. Вчені наголошують, що оцінювати ризики потрібно не лише за масштабом і частотою, а й за часом їх появи. Врахування цього фактору може суттєво змінити управління водосховищами та системи попередження.

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Раніше вчені попереджають про можливе формування «супер-Ель-Ніньйо» вже цього року. Це явище може спричинити екстремальну спеку, посухи, повені та інші кліматичні аномалії по всьому світу. Через зміну клімату його наслідки можуть бути сильнішими, ніж у попередні епізоди.

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