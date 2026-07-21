"Павуки в банці": Путін влаштував масштабну зачистку найближчого оточення

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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На п’ятому році повномасштабної війни Росії проти України параноя російського диктатора Володимира Путіна прогресує та перетворює Кремль на справжню банку з павуками. Це вже спровокувало масштабні репресії всередині країни, зокрема й серед найближчих друзів господаря Кремля.

Як колишні соратники диктатора безжально знищують одне одного в боротьбі за виживання і ресурси, пише Daily Star з посиланням на слова ексрадника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

Кінець епохи «недоторканних» у Кремлі

За словами Геращенка, нинішня ситуація в російській верхівці нагадує жорстоку боротьбу за виживання.

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«Кремль зараз схожий на павуків у банці. Серед кремлівської еліти почалася війна всіх проти всіх, яка супроводжується безпрецедентними арештами людей, що були близькі до Путіна», — зазначає він.

Десятиліттями московська еліта жила з упевненістю, що абсолютна лояльність до режиму гарантує їм довічний імунітет. Проте тепер ці правила зламані.

«Раніше вони вірили, що є „недоторканними“ і цей статус гарантований. Тепер усі розуміють, що це лише питання часу, коли мішенню стануть саме вони. Це свідчить про те, що система дала тріщину», — підкреслює Геращенко.

Найяскравішим доказом цього стало затримання Іллі Трабера — бізнесмена, який був особисто знайомий з Путіним ще від дев’яностих років. Ексрадник нагадує, що Трабер довго вважався абсолютно недоторканним, проте це не врятувало його від арешту, як і колишнього топменеджера Росавіації Костянтина Махова, пов’язаного з другом дитинства диктатора Аркадієм Ротенбергом.

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Тотальне зачищення військового блоку РФ

Паралельно зі знищенням старих друзів справжня «кривава баня» розгорнулася в самому серці російського Міністерства оборони. Як пояснює Геращенко, під зручним приводом масштабної боротьби з корупцією майже все найближче оточення колишнього міністра Сергія Шойгу опинилося або в СІЗО, або під домашнім арештом.

Маховик репресій закрутився, коли силовики затримали колишнього першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова через розкрадання мільярдів рублів. Невдовзі після цього ще один ексзаступник Тимур Іванов отримав 13 років колонії за хабар у понад 16 мільйонів доларів і незаконне виведення капіталу за кордон.

Під безжальний каток путінських чисток потрапили і ключові військові командири, серед яких опинилися керівник головного управління кадрів Юрій Кузнєцов та очільник управління зв’язку Вадим Шамарін. Їхні арешти яскраво демонструють, що жодні попередні заслуги перед армією більше не рятують від в’язниці.

Не оминула ця доля і бойових офіцерів найвищої ланки. Наприклад, колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова показово заарештували у справі про банальне розкрадання металопрокату, який призначався для будівництва оборонних споруд.

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Регіональний терор і страх диктатора РФ

Хвиля репресій швидко докотилася й до регіональних еліт, змусивши місцевих чиновників панікувати. За махінації з землею і хабарництво затримали колишніх мерів Сочі та Уфи, а примусові відставки кількох губернаторів блискавично перетворилися на повноцінні кримінальні справи.

Підсумовуючи цей хаос, Геращенко наголошує, що масові переслідування свідчать про перерозподіл впливу та запеклу боротьбу за ресурси всередині Кремля.

«Путін переслідує та знищує своїх „старих друзів“ і водночас ще більше боїться за власне життя. Побачимо, чим це закінчиться», — резюмує він.

Нагадаємо, рейтинг Путіна в РФ упав до мінімуму за п’ять років. Росіяни дедалі гостріше відчувають економічні проблеми та наслідки війни.

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