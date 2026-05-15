Світ
Печери на глибині 50 метрів стали пасткою для п’ятьох туристів на Мальдівах — деталі трагедії

Під час дайвінгу в атолі Вааву на Мальдівах загинули п’ятеро італійських туристів. Серед жертв — професорка морської біології та її донька.

Софія Бригадир
На Мальдівах під час занурення в підводних печерах загинули п’ятеро громадян Італії. Трагедія сталася в атолі Вааву, де група досліджувала печери на глибині близько 50 метрів.

Про це повідомило видання Sky news.

В Міністерстві закордонних справ Італії зазначили, що інцидент стався у четвер під час дайвінгу. Деталі щодо причин загибелі людей наразі не розкриваються, триває розслідування.

За даними італійських ЗМІ, група дайверів не змогла вчасно повернутися на поверхню. Близько 13:45 екіпаж судна, на якому перебували туристи, повідомив про їхнє зникнення.

Після цього Мальдівська берегова охорона та Національні сили оборони Мальдівів (MNDF) розпочали масштабну пошуково-рятувальну операцію.

У заяві MNDF для агентства ANSA повідомили, що тіло одного з дайверів знайшли у печері. Також там припустили, що інші четверо можуть перебувати в тій самій підводній печері, яка сягає приблизно 60 метрів завглибшки.

Генуезький університет у дописі в соцмережі X висловив співчуття родинам загиблих. У виші повідомили, що серед жертв були професорка морської біології та її донька.

У Міністерстві закордонних справ Італії додали, що посольство країни у Шрі-Ланці підтримує зв’язок із родинами загиблих та надає їм консульську допомогу. Розслідування причин трагедії триває.

