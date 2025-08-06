Педофіл прикріпив штори до своєї машини, щоб зґвалтувати 11-річну школярку (фото)

Дитина / © pixabay.com

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В Англії 35-річний чоловік із Західного Йоркшира Крістофер Роуботтом встановив штори у задній частині свого автомобіля, щоб зґвалтувати 11-річну дівчинку. Жертва була з Лестера, а злочин стався після тривалого онлайн-залицяння через соцмережі.

Про це пише видання Daily Mail.

За даними слідства, Роуботтом вперше додав дівчинку в TikTok, після чого активно спілкувався з нею і через інші платформи, такі як Snapchat, Discord та Roblox. Педофіл наполягав на романтичних стосунках з дитиною, навіть називав її своєю «дружиною». Жертва вірила в ці слова та надіслала йому інтимні фотографії.

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Злочинець придбав спеціальні штори для заднього сидіння свого авто, щоб забезпечити повну приватність під час злочину. Він неодноразово їздив із Фезерстоуна до Лестера, де намагався зустрітися з дівчинкою. На одній із таких зустрічей у віддаленому куточку парковки Роуботтом зґвалтував потерпілу.

Під час розгляду справи суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні, цифровому проникненні, сексуальному спілкуванні з дитиною, зустрічах із дитиною після сексуального залицяння та створенні непристойних зображень дітей.

Після арешту Роуботтом відмовився давати свідчення, але на його пристроях знайшли численні докази інтересу до дітей і бажання позбавити дівчинку невинності, про що повідомив прокурор Крістофер Беван.

Крістофер Роуботтом / © dailymail.co.uk

Адвокат захисту повідомив, що підсудний демонструє ознаки аутизму та є замкнутою людиною, однак це не вплинуло на вирок.

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Суддя Тахір Хан наголосив у вироку: «Ви стали одержимі цією дитиною, хоча їй було лише 11 років. Ви називали її своєю дружиною, експлуатували її емоційну і сексуальну незрілість, надсилали непристойні повідомлення і неодноразово зустрічалися з нею для сексуального контакту. Немає жодних виправдань для ваших дій».

Роуботтом внесений до реєстру сексуальних злочинців на все життя та підпадає під довічний наказ про заборону вчинення сексуальних правопорушень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернівецькій області, на Буковині чоловік у стані алкогольного сп’яніння ґвалтував трьох своїх доньок. Вони були у віці 13, 11 та 5 років, а одна з дівчат мала інвалідність.