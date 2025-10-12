Пекельна ніч у Росії: що горіло і де вибухало

У РФ було неспокійно / © Associated Press

У ніч проти 12 жовтня у двох областях Росії була пекельна ніч. Там лунали вибухи, що викликало серйозну паніку серед росіян.

Зокрема, в Брянській області Росії зафіксували серію потужних вибухів.

Як повідомляють російські Telegram-канали, найгучніші вибухи пролунали поблизу населеного пункту Вигоничи. Місцеві жителі припустили, що під удар потрапила електропідстанція.

Перед вибухами місцева влада у Клинцівському та Суражському районах оголосила режим ракетної небезпеки. Людей закликали залишатися вдома, триматися подалі від вікон і укриватися в безпечних приміщеннях.

Наразі невідомо, що саме стало причиною інциденту — запуск ракет чи діяльність безпілотників у повітряному просторі регіону.

Жителі російського Смоленська повідомили, що чули вибухи в районі аеродрому, де також розташований авіаційний завод. Над містом зафіксували стовп диму.

Geoint-дослідник Blinzka припускає, що дим, найімовірніше, підіймався зі сторони підсанкційного Смоленського авіазаводу, який вже двічі атакували українські Сили оборони. Завод, серед іншого, виготовляє високоточні ракети Х-59, компоненти до крилатих ракет Х-101, а також БпЛА, летючі мішені, агрегати для фронтової авіації та легкомоторних літаків різного призначення.

Російське Міноборони повідомило про начебто збиття 32 українських безпілотників.

Раніше повідомлялося, що США допомагають Україні бити по енергетичних об’єктах Росії.