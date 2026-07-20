Пекельна спека знову атакує Європу: синоптики попередили про небезпеку

Аномальна спека в Європі / © Pexels

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На Європу чекають три хвилі аномальної спеки. Висока температура зачепить Британію. Спека насувається з Середземномор’я.

Про це пише Daily Star.

Синоптики прогнозують, що на початку серпня знову очікується спекотне літо, і температура може досягти +38 °C.

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Цього тижня температура сягатиме +27 °C, а до п’ятниці вона підніметься до +30 °C. Наступного тижня температура трохи знизиться, але все ще буде вищою за середню, близько 25 градусів.

«З огляду на те, що на континенті продовжуються спеки та екстремальні температури, прогностичні моделі вказують на те, що це тепло часом просувається з Середземномор’я до Британії протягом серпня», — розповів провідний синоптик Браян Гейз.

Синоптик Метеорологічного бюро прогнозує наступного тижня на півночі країни посушливу погоду. До початку серпня температура може знову стати дуже високою. Далі в серпні температура, ймовірно, залишатиметься вищою за норму, з подальшими періодами спеки, особливо на півдні.

Попри екстремальну спеку, деяка частина Британії зіткнеться з дощами наступного тижня, а значна частина півночі та сходу протягом наступних кількох днів постраждає від вологіших періодів.

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Погода в Україні — останні новини

У понеділок, 20 липня, синоптики оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов. Прогнозують грози, шквали та град. У більшості областей, окрім східних і південно-східних регіонів, пройдуть помірні дощі, а на півночі та в центрі місцями опади будуть значними.

На Київщині очікуються помірні дощі, грози. Вдень в окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с, а у Києві прогнозують короткочасний дощ і грозу.

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